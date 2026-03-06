愛知ドビーは3月4日、鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」で調理する冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI(バーミキュラ フローズンデリ)」の第1弾「冷凍スープ」の先行予約をバーミキュラ公式オンラインショップで開始した。

VERMICULAR FROZEN DELI

バーミキュラの味が楽しめる冷凍スープ

バーミキュラ誕生から16年。同製品を持っていない人も楽しめるフードラインが誕生した。第1弾として、冷凍スープ5種を発売する。いずれもバーミキュラで無水調理し、素材本来の旨みを引き出した。野菜のカットから無水調理、梱包まで、名古屋の工場にて手作業で丁寧に仕上げている。国産野菜を使用し、うま味調味料・保存料・着色料は不使用。調理後すぐに真空圧縮。手作りの味わいを、家庭で温めるだけで楽しめる。

ラインナップは、「にんじんをまるごと味わうポタージュ」(616円)、「飴色玉ねぎと焦がしバターの濃厚スープ」(702円)、「焼きとうもろこしの香ばしポタージュ」(724円)、「4種きのこのなめらかポタージュ」(853円)、「ごろごろ野菜の食べるミネストローネ」(842円)。

にんじんをまるごと味わうポタージュは、無水調理でにんじんの甘みをしっかりと引き出した。素材の旨みを、まっすぐに味わえるポタージュ。

飴色玉ねぎと焦がしバターの濃厚スープは、バーミキュラの無水調理で玉ねぎの甘みを際立たせ、焦がしバターの香りとコクが広がる一杯。パンと合わせても格別だという。

焼きとうもろこしの香ばしポタージュは、無水調理で甘みを凝縮させたトウモロコシを焼きつけて、香ばしさをプラス。豊かな粒感と深い甘み、香ばしさが特徴のポタージュ。

4種きのこのなめらかポタージュは、バーミキュラの無水調理できのこの香りと旨みをぎゅっと凝縮。ひと口ごとに奥行きを感じる、濃厚で満足感のある一杯。

ごろごろ野菜の食べるミネストローネは、無水調理で6種野菜の甘みとコクを凝縮。パスタ入りで満足感のある一杯に仕上げた。

全ラインナップを試せる5個セットや、ギフトとしても選びやすい8個セットも用意している。

ギフトにもおすすめ

発売に先立ち、3月4日より、バーミキュラ公式オンラインショップにて先行予約を開始。3月18日より、バーミキュラ フラッグシップショップ(愛知県名古屋市・東京高輪)にて販売し、順次全国のスーパーなど販路を拡大。また、今後順次ラインナップを拡大予定だという。

第2弾は冷凍ミールキット

バーミキュラを使って調理をする冷凍ミールキット

第2弾として、4月中旬頃に、バーミキュラ鍋に冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで完成する「 冷凍ミールキット」の発売が予定されている。料理の中でも手間のかかる工程をあらかじめ調理済みで提供し、家庭では鍋に入れて20～30分火にかけるだけで完成する。