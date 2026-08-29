旅行先で観光名所には行っても、地元のスーパーまで足を運ぶ人はそう多くないかもしれない。しかし、その土地ならではの生鮮食品や惣菜、郷土料理などが並ぶスーパーは、ローカル色豊かで地域の食文化を知ることができる"食のエンタメ空間"。そんな全国各地の個性あふれるスーパーがいっぱいの書籍『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版)から一部内容を抜粋して紹介したい。今回は、「ひまわり市場」。

ひまわり市場

山梨県北杜市大泉町谷戸2008

［9 時30 分～ 19 時30 分

(元日ほか年12 日前後休業)］

吉池

熱血マイクパフォーマンス 県外からもファン

スタッフを「アベンジャーズ」と呼ぶ『ひまわり市場』。アベンジャーズとは、アメリカのコミックに登場する個性豊かなヒーローたちのこと。実際に同店には、「てっぺん石井」(鮮魚)、「世界のヒライデ」(酒)、「五番街のマリ」(スイーツ)など、通称で親しまれるスタッフが多数います。けれど、最大のヒーローは那波秀和社長。

もともとは雇われスタッフでしたが、夜逃げした経営者に代わり借金を背負い社長に。まさに劇画タッチの物語。数々のアイデアで、八ヶ岳南麓にある1店舗だけのスーパーを全国的に有名にしました。ベーカリーも開店し、次はどんな物語が待っているのか楽しみです

社長が惚れ込んだ八ヶ岳高原野菜。生産者直納で安心・新鮮!

今年も食べたい! 田丸農園の有機栽培りんご。

なんてぜいたく! 名人が持ち込む山のきのこ。

熱血社長の「マイクパフォーマンス」無料。

熱い思いが詰まった「面白POP」無料。

満を持してオープンした、ベーカリー「歴史的パン工房＆ひまわり」。

地元ワイナリーのオススメを揃え、自社オリジナルワイン「ベル・エキップ甲州」も販売。

八ヶ岳や南アルプスを眺めながらどうぞ♪ 土日12 時と16時に数量限定販売「歴史的メンチカツ」。

地元・大源の名物料理がひまわり市場で復活。

地元産ブドウが原料のアサヤ食品「ピクルスワインビネガー」と、明野市場「杜のピクルス」。

無添加天然醸造「甲州みそ」。その味噌で漬けた「魚の味噌漬け」。

白州の手作りジェラート店「麓ジェラート」の秋限定「コシヒカリ」。

地元珈琲工房のひまわり市場ブレンド使用。オリジナルスイーツ「歴史的コーヒープリン fierte(フィエルテ)」。

肉や魚にも合う万能ソース、八ヶ岳の有機野菜で作る激ウマ万能調味料「フェリチタドレッシング」。