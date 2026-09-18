セブン‐イレブン・ジャパンは9月22日、「セブンプレミアム 生チョコアイス」(354.24円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
同商品は、ベルギー産クーベルチュールを使用した生チョコブロックを贅沢に敷き詰めた、濃厚なくちどけを楽しめるカップアイス。今年はアイス部分のチョコ原料を増量することで、風味の厚みや複雑さを向上させ、生チョコとの一体感をさらに高めた。冷凍下でも生チョコ本来のとろける食感が楽しめる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【セブンイレブン】「北海道フェア」注目商品を聞いてきた! ワンハンド駅弁「いかめしおむすび」、深夜限定営業のすすきの名店監修ラーメン、お店で揚げたグラパン＆あんドーナツ、ザンギ、スープカレー……
【セブンイレブン】お店で揚げた「グラパン」、すみれ監修ラーメンも! 北海道限定→全国へ、「北海道フェア」全12品が集結!
【お得】セブンイレブンでアプリ会員全員にお菓子無料クーポン配信! 9月19日・22日は「明治 チョコッとミルチ」
時間無制限で「牛ステーキ」「チーズinハンバーグ」が食べ放題! イオンモールむさし村山、イオンレイクタウン越谷で登場
ローソンが「贅沢すぎ!」「一点突破すぎ!」の全13品を発売 - メリハリ消費に対応へ
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。