セブン‐イレブン・ジャパンは9月22日、「セブンプレミアム 生チョコアイス」(354.24円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

同商品は、ベルギー産クーベルチュールを使用した生チョコブロックを贅沢に敷き詰めた、濃厚なくちどけを楽しめるカップアイス。今年はアイス部分のチョコ原料を増量することで、風味の厚みや複雑さを向上させ、生チョコとの一体感をさらに高めた。冷凍下でも生チョコ本来のとろける食感が楽しめる。