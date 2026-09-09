セブン - イレブンは9月8日から、「ロッテ あんづつみ」と「ゴディバ監修 フローズンショコラアイス」を全国の店舗で順次発売した。あんこでバニラアイスを包んだ和菓子アイスと、ベルギー産チョコレートを使ったプレミアムなフローズンアイスの2品を展開。

アイスを丸ごとあんこで包んだ「ロッテ あんづつみ」

「ロッテ あんづつみ」(300.24円)は、アイスをこしあんで丸ごと包んだ和菓子アイス。あんこには北海道十勝産小豆を使用し、冷凍してもやわらかくなめらかな食感に仕上げた。

こしあんの中にはバニラアイスが入っており、ひんやりとろける食感を楽しめるという。前回商品よりもバニラアイスの甘さを抑えることで、こしあんの風味を引き立てた。

ロッテ あんづつみ 300.24円

ゴディバ監修、ベルギー産チョコレートを使った「フローズンショコラアイス」

「ゴディバ監修 フローズンショコラアイス」(429.84円)は、ベルギー産チョコレートを使用したフローズンカップアイス。チョコチップ入りフローズンアイスの上にチョコアイスを重ねた2層仕立てで、香ばしいアーモンドをトッピングした。

チョコレートブランド「ゴディバ」が監修し、こだわりの素材と構成で高品質なフローズンカップアイスを目指したという。