セブン - イレブンは9月8日から「セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ」、9月15日から「セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」を全国の店舗で数量限定で順次発売する。

「セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ」「セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」

紅はるかペーストを使った「ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ」

「セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ」(321.84円)は、さつまいもアイスに、ねっとりした食感が特長の紅はるかのペーストを配合したワッフルコーンタイプのアイス。

外側には紅はるかソース、内側にはカラメルソースを組み合わせ、蜜芋ブリュレのような香ばしさを再現した。発酵バターを使用することで、なめらかなコクと風味を加え、隠し味に塩を効かせることで濃厚ながらも後味がすっきりとまとまる仕立てとしている。

セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ 321.84円

銀座千疋屋と共同開発した「まるで和栗モンブラン」

「セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」(321.84円)は、銀座千疋屋と共同開発したアイスバー。原料には100%国産の和栗のみを使用し、質感の異なる3種類の栗ペーストをブレンドした。

ラム酒をほんのり効かせることで豊かな香りと上品な甘みを引き出し、ねっとり濃厚な和栗アイスとクリーミーなホイップクリーム風アイスを2層に仕立てた。

和栗アイスからは栗の芳醇な香りと上品な甘さが広がり、ホイップクリーム風アイスはモンブランのホイップを凍らせたようななめらかな口当たりに仕上げたという。独自製法によって、和栗モンブランのような贅沢な食感を楽しめる。