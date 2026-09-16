回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月17日～23日の期間限定で、秋限定のセットメニュー4種を販売する。

今回登場するのは、「大とろ」「中とろ」「大切りまぐろ」を盛り合わせた「贅沢まぐろ 至福の三貫」と、「つぶ貝」「大切り 蝦夷あわび」「赤貝」を楽しめる「3種の貝食べ比べ」を組み合わせた『まぐろと貝の贅沢食べ比べセット』。まぐろの濃厚な旨みと貝の多彩な食感を食べ比べできる贅沢なセットで、価格は、通常よりも30円お得な1,090円～。

また、「大とろ」「大切りまぐろ」「活〆真鯛」「北海道産 ほたて」「赤えび」を盛り合わせた「かっぱの極みごち寿司」と茶碗蒸しを組み合わせた、満足感のあるセット『極みごち寿司セット』も登場。価格は、通常よりも60円得な1,520円～。

さらに、合鴨ロースサラダときゅうり醤油を一度に楽しめる『秋の彩り 合鴨ときゅうりのダブルサラダセット』(期間限定価格560円～)や、「ふわもち みたらし団子(炙り)」と「バニラアイス ～北海道産あずき～」を組み合わせた『秋の和み 甘味セット』(期間限定価格320円～)が、いずれも通常より20円お得な価格でラインアップされている。

「食べて当てよう! 9月のワクワクキャンペーン」も実施

本キャンペーンでは、9月3日～23日の期間中に店内飲食またはお持ち帰りを利用し、1会計あたり税込3,000円以上のレシートで専用フォームから応募すると、抽選で20名に「かっぱ寿司の優待割引券1万円分」が、100名に「おうちでアサイーボウルプレミアム(冷凍)2個セット」が当たる(税込3,000円ごとに1口として最大10口まで応募可能)。応募期間は9月24日まで。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。