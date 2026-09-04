9月1日から「FAMIMA」公式雑貨の新作アイテムが全国の「ファミリーマート」店舗で数量限定されている。なかでも特に注目したいのが「スマホストラップ FAMIMA」だ。

グレー地にFAMIMAカラーをさりげなく織り交ぜたデザインで、コンビニで手軽に買えるとは思えない上品な仕上がり。

取り付けやストラップの長さ調整も簡単。

プレートがやわらかくストラップにつけたままでも充電しやすい。

イヤホンなどのケーブルを通せるループ付きなのも、地味ながらうれしい機能だ。ループのロゴもいい感じ。

キーホルダーやボールペンにも新商品が登場

そのほかのグッズも個性派揃い。キーホルダーは、バッグやポーチに付けるだけで一目でファミマ好きとわかる遊び心あるアイテム。1つでも存在感抜群だが、重ね付けもおすすめ。

「立体ラバーキーホルダーF MINI」「立体ラバーキーホルダーファミチキ MINI」(各800円)は、フィギュアのような立体感が魅力のラバーキーホルダー。今回新たにMINIサイズが登場した。

こちらは新作メタルキーホルダーの「メタルキーホルダー F」「メタルキーホルダー 太陽と星」「メタルキーホルダー ファミチキ BIG」(各800円)。ラバータイプとは対照的に、ずっしりとした重厚感のある質感が大人っぽい印象。

「マスコットボールペン FAMIMA BLUE」(880円)は、キャラクターの愛らしいデザインが目を引くクリップノック式ボールペン。実用性とかわいさを兼ね備えており、オフィスや自宅の文房具として使いやすい一本。

「エコバッグ マネーロール型 グリーン」(500円)は、コンパクトに丸めてゴムで留められる収納性抜群のエコバッグの新色。マチ幅80mmとゆったりサイズなので、普段の買い物用に活躍しそうだ。

「BOXティッシュ 220組」(370円)は、高品質なピュアパルプ100％を使用した日本製のティッシュの新デザイン。部屋やオフィスに置くだけでちょっとテンションが上がりそう。

いずれも売り切れ次第終了とのこと。気になるアイテムは早めのチェックがおすすめだ。