フジテレビでは、タイBLドラマ『Love Sea』の日本リメイク版『Love Sea ~愛の居場所~』を、8月11日からFODで独占配信・地上波放送する(毎週月曜25:45~)。

『Love Sea』は、2024年にタイで制作されたドラマで、南の島とバンコクを舞台に、対照的な生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリー。2022年に日本で最も人気を博したタイBLドラマ『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演を果たしたことで話題を呼び、同作の原作と製作総指揮を務めたMAME氏が制作した。同名の原作小説『トンラックマハサムット』(英題:『Love Sea』)をもとに、先の読めないドラマチックなストーリーを、タイBL界を代表するヒットメーカーが再集結している。

今回の日本リメイク版ドラマ『Love Sea ~愛の居場所~』では、海を愛する島一番の人気者でツアーガイド・武藤海心を国上将大、都会育ちの人気恋愛小説家・楽本愛を西銘駿が演じる。2人は島で同じ時を過ごすうちに心を通わせていく。

海心の名が象徴するのは“海”。そして、愛はその名の通り“愛”。引き寄せられるように出会った2人は、互いを愛さずにはいられなくなっていく。

都会に暮らす人気恋愛小説家・楽本愛は、新作の構想のために渋々、ある島を訪れることに。島での世話係として現れたのは、島の人気ツアーガイド・武藤海心だった。育った環境も価値観も正反対の2人は、お互いに振り回されながらも、次第に離れがたくなっていく。心に傷を抱えた2人が、愛の居場所を見つけるまでの物語。

【編集部MEMO】

FODでは、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版となる『Love in The Air-恋の予感-』を、南雲奨馬、濱屋拓斗、鈴木曉、長妻怜央の主演で制作・配信している。