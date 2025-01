フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『Love Sea』を2月1日から独占見放題配信。SPエピソードを2月25日から独占見放題配信する。

『Love Sea』は、2024年にタイで制作されたドラマで、南の島とバンコクを舞台に、対照的な生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリー。

2023年に日本で最も人気を博したタイBLドラマの1つと称される『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演を果たし、数多くのヒット作を生み出す制作会社Me Mind Y、そして『Love in The Air』の監督、そして原作者兼監督のMAME氏が製作指揮を担当した。

2024年に発売された同名の原作小説『トンラックマハサムット(英題:Love Sea)』をもとに、先の読めないストーリーが展開していく。タイBLのヒットメーカーが再集結した、熱くて甘い物語だ。

『Love in The Air』の大ヒットで一躍脚光を浴び、再共演を果たしたFortとPeatの2人が本作で演じるのは、育った環境もお金の価値観も正反対の2人。Fortが演じるのは、海を愛する島一番の人気者でツアーガイドのマハサムット。対するPeatは、バンコクで暮らす都会育ちの人気恋愛小説家トンラック。2人は島で同じ時を過ごすうちに心を通わせていく。

マハサムットの名前が表すのは【海】。トンラックは【愛】。“海”を“愛”する運命から逃れられない、愛し合わずにはいられない2人の想いの行方は…。

■ストーリー

リッチでハンサムなトンラック(通称ラック)は、バンコクで執筆活動をする恋愛小説家。物語の結末に悩むラックは、友人に促されて半ば強制的に、南の島へとひらめきを求める旅にでる。しかしそこで、ラックは最悪な出会いを果たすことに。

島で出会ったのは、日に焼けた肌とたくましい体をしたツアーガイドのマハサムット(通称ムット)。価値観も環境も正反対の人生を歩んできた2人は、出会った直後からまったく反りが合わない。ラックの島でのお世話係として雇われたムットは、事あるごとにラックの神経を逆なでしてしまうのだった。しかし2人は、ふとしたきっかけで思いもよらない関係に発展してしまう…。

【編集部MEMO】

FODでは、『Big Dragon』『PIT BABE』『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us~縒り合わせる運命~』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』『The Rebound』『Absolute Zero -絶対零度-』といったタイのドラマを配信している。さらに、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版『Love in The Air-恋の予感-』も配信している。

