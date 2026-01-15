フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイのBLドラマ『The Next Prince』を2月1日0時から独占見放題配信する。

『The Next Prince』

この作品は、王位継承をめぐるし烈な争いの中、王子と護衛官という身分の異なる2人の愛を描いたラブロマンスBL。主演を務めるのは、国内外で大ヒットしたBLドラマ『Cutie Pie』でカップル役を演じ、人気を博したZeeとNuNew。本作では、世界中を魅了した2人が王宮という舞台で再び共演する。

豪華キャストによる緊張感ある駆け引き、フェンシング競技を取り入れたアクションシーン等、豪華なセットや迫力に満ちた演出に注目。さらに、NuNewが歌う本作のエンディング曲「Above」が、ドラマの世界観に彩りを与え、視聴者の感情を揺さぶる。

あらすじ

フェンシング部のエース・カニンはイギリスで暮らす22歳の青年。しかし実はエムマリー国の王位を継承する資格を持つ一族のひとつ、アッサワテーワーティン家の息子だった。それを知らずにこれまで生きてきたカニンは、突然チャランと名乗る男性にエムマリー国に来てほしいと言われる。チャランはカニンを見つけ、国に連れ戻す任務を負ったアッサワテーワーティン家の護衛官だった。祖国に向かう道中、彼らは何者かに命を狙われてしまう。やっとの思いでエムマリー国に到着したカニンだったが、彼を待ち受けていたのはし烈な王位継承争いだった。

それと同時に、主人とボディーガード、身分の違う2人の運命の歯車も動き始める。「カニンを守り、世話をし、一族への忠誠を尽くす」と誓うチャラン。それぞれの思惑と想いの行方は…。

【編集部MEMO】

