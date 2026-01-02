フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『PIT BABE 2』を、9日から全13話一挙独占見放題配信する。

『PIT BABE 2』

このドラマは、タイの大手制作会社「CHANGE2561」が手掛けた初のBLシリーズ。タイの大手小説投稿サイトで7億回以上も読まれた大人気BL小説を実写化した作品で、カーレースの世界を舞台に、特殊能力を持つ青年たちの愛憎と陰謀を描くアクションロマンスだ。

『PIT BABE 2』は、前作から1年後を描く。ベイブ(Pavel/パベル)は、恋人のチャーリー(Pooh/プー)と過ごしていたが、亡くなった親友のウェイ(Nut／ナット)の夢をみる。新たなレースが開幕する中、ウェイと同じ容姿の研究員が現れ、物語は予想外の方向へ…。

ストーリー

1年前に亡くした親友ウェイの夢を見るベイブ。そんな彼のそばには恋人チャーリーの姿があった―。新たなハローズスーパーGT選手権が開幕し、Xハンターからはベイブ、チャーリー、キムが出場。しかし、“サーキットの王者”に君臨するベイブが初戦でETAの謎の新人・ウィリーに負けてしまう。そんな中、チャーリーはレース前に奇妙な感覚を感じ取っていた。また、ジェフの身にも異変が起こり、コントロールできていたはずの特殊能力で再び未来が見えるようになってしまう。ある日、チャーリーが協力している研究所にアメリカから新たな研究員が加わることになったが、その研究員は１年前に亡くなったウェイと同じ容姿をしていて…。

【編集部MEMO】

(C)CHANGE2025