バイオフィリアは9月17日、「愛犬との旅行に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年8月12日～14日、犬と暮らす飼い主1,184名を対象にインターネットで行われた。

愛犬と旅行したい都道府県

愛犬と旅行したい都道府県ランキング

1位は北海道、2位は長野県、3位は静岡県と、人気観光地やドッグフレンドリーな施設が多い地域が、愛犬と旅行したい都道府県の上位に選ばれた。

旅行先選びの決め手は?

行きたい旅行先を選んだ理由は、「自然の中で愛犬と過ごせる」が41.5%で最多。「車で行きやすい」40.1%、「愛犬同伴可能な宿泊施設が充実している」31.4%、「自宅から近くアクセスしやすい」26.4%と、愛犬への負担が少ない移動手段と、受け入れ体制の整った宿泊施設が重視されていることがうかがえる。

愛犬と旅行したことがある都道府県

愛犬と旅行したことがある都道府県ランキング

愛犬と旅行した経験がある人は933名だった。行ったことがある旅行先は、1位静岡県、2位長野県、3位神奈川県、4位千葉県、5位栃木県と、首都圏からアクセスの良い地域が上位に並んだ。

旅行先に求めるサービス

旅行先に求めるサービスは、「一緒に泊まれる宿泊施設」が88.1%で最多となった。次いで「一緒に食事ができる場所・お店」が82.9%、「ドッグランなどアクティビティ施設」が53.2%と続いた。

旅行先を選ぶ基準や求めるサービスでは、自然や観光資源だけでなく、車でのアクセス、愛犬同伴可能な宿泊施設、愛犬と利用できる飲食店や施設が重視されている。愛犬と家族が移動・宿泊・食事を一緒に楽しめる環境の整備が、地域のペットツーリズム需要を取り込む鍵になりそうだ。