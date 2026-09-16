ペットメディカルサポートは9月16日、「愛犬の名前ランキング」を発表した。同ランキングは、2025年8月～2026年7月始期の新規契約者の愛犬44,356頭(男の子23,233頭、女の子21,123頭)を対象に集計、作成された。

男の子部門1位は「ソラ」、2位「レオ」、3位「ムギ」

愛犬の名前ランキング男の子部門の1位は「ソラ」だった。青く広がる空のように、明るくのびのびとした印象を感じさせる名前だ。2位は「レオ」で、ライオンを連想させる、力強く凛々しい名前。3位の「ムギ」は、女の子部門でも3位に入り、性別を問わず多く選ばれている。

また、男の子部門では「ムギ」「マロン」「ラテ」など、茶色やベージュ系の毛並みを思わせる食べ物や飲み物の名前もランクインした。

男の子部門

女の子部門1位は「ココ」、2位「モモ」、3位「ハナ・ムギ」

愛犬の名前ランキング女の子部門の1位は「ココ」だった。短く呼びやすく、同じ音を繰り返すかわいらしい響きが印象的だ。2位には、桃やピンクを思わせる明るく愛らしい名前「モモ」がランクイン。3位には「ハナ」と「ムギ」が入った。

トップ10を見ると、「ココ」「モモ」「ルル」「ララ」と、同じ音を繰り返す名前が4つランクインしている。5位の「モコ」は、もこもことした愛犬の姿を思わせる愛らしい名前で、8位の「ベル」は、鈴を思わせる澄んだ響きが印象的だ。

女の子部門では、短く呼びやすい響きや、やわらかく愛らしい印象を持つ名前が多く選ばれる結果となった。

女の子部門

総合1位は「ココ」、2位「ムギ」は男女ともに上位

愛犬の名前総合ランキングでは、「ココ」が1位となった。「ココ」は女の子部門でも1位となっており、女の子に特に多く選ばれている。一方、2位の「ムギ」は男の子・女の子部門ともに3位に入り、男女ともに上位となった。

上位を見ると、「モカ」「モモ」「モコ」と、「モ」から始まる名前が3つトップ10入りしている。

また、2位の「ムギ」に加えて、10位には「コムギ」もランクイン。「ムギ」を含む名前がそろってトップ10に入った。

全体では、2～3音で短く呼びやすい名前、食べ物や自然にちなんだ名前、響きがやわらかく耳に残りやすい名前が選ばれる傾向が見られた。

総合順位

小型犬部門1位は「ココ」、2位「ムギ」、3位「モカ」

小型犬33,336頭のランキングでは、1位「ココ」、2位「ムギ」、3位「モカ」と、総合ランキングと同じ顔ぶれが上位を占めた。今回の集計対象の約75が小型犬のため、総合ランキングにも小型犬部門の結果が強く反映されている。

トップ10には、「ムギ」「モカ」「マロン」「ラテ」「チョコ」と、食べ物や飲み物にちなんだ名前が5つランクインした。これらの中には、茶色やベージュ系の色合いを持つものも多く、小型犬に多く見られる毛色と名前のイメージが重なりやすいことも、こうした傾向につながっているのかもしれない。

中型犬部門1位は「ムギ」、2位「ハナ」、3位「ソラ」

中型犬8,176頭のランキングでは、「ハナ」「フク」「コタロウ」「ハル」「マル」「コテツ」「サクラ」など、和の雰囲気を感じさせる名前が多く入った。柴犬などの日本犬から受ける素朴さや凛々しさともよく重なる。

なかでも「コタロウ」「コテツ」は、昔ながらの男の子らしい力強さがあり、「ハル」「サクラ」からは季節の移ろいも感じられる。「フク」「マル」のような親しみのある呼び名も入り、小型犬部門とはまた違った、どこか和やかな顔ぶれとなった。

大型犬部門1位は「ベル」、2位「ソラ」、3位「ムギ」

大型犬2,844頭のランキングでは、「ベル」「ルーク」「レオ」「ロイ」「レイ」など、洋風の響きを持つ名前が目立った。小型犬で多く見られた食べ物や飲み物にちなんだ名前、中型犬で目立った和の雰囲気を持つ名前とは、トップ10の印象が大きく異なる。

ゴールデン・レトリーバーやシベリアン・ハスキー、バーニーズ・マウンテン・ドッグなど、海外にルーツを持つ大型犬から受ける堂々とした印象とも重なる。その大きな体格や存在感に合うような、「ルーク」「レオ」「ロイ」といった力強く凛々しい名前が上位に入っているのも印象的だ。

体格別ランキングから見える傾向

体格別の名前ランキング

体格別に見ると、小型犬では食べ物や飲み物にちなんだ名前、中型犬では和の雰囲気を感じさせる名前、大型犬では洋風で凛々しい印象の名前が目立ち、それぞれ異なる傾向が見られた。

こうした違いには、各体格区分で多く見られる犬種の印象も重なっていそうだ。小型犬の愛らしさ、中型犬の素朴さや凛々しさ、大型犬の堂々とした印象が、それぞれの名前にも表れているのかもしれない。

一方で、「ムギ」と「ソラ」は小型犬・中型犬・大型犬のすべてでトップ10入りした。体格によって目立つ名前の雰囲気が異なる中でも、犬の大きさにかかわらず選ばれている名前があることも分かる。

ランキング全体から見える傾向

今回のランキングでは、男の子・女の子で上位に入る名前の雰囲気に違いが見られたほか、「ムギ」や「ソラ」のように、複数の部門で上位に入る名前もあった。

また、食べ物や飲み物、自然、和風・洋風の響きなど、部門ごとに目立つ名前にも違いが見られた。