ファーストイノベーションが運営するアンケート調査メディア「SES Plus」は2026年9月8日、「シルバーウィークの過ごし方」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2026年8月19日〜25日、全国の10代〜60代以上の男女234名を対象にSNSで実施した。

シルバーウィークの過ごし方

シルバーウィークの予定、最多は「5連休」30.8%。

シルバーウィークの連休日程

1位 5連休:30.8%(72人) 2位 まだ分からない:25.6%(60人) 3位 3〜4連休:13.7%(32人) 4位 1〜2連休:12.0%(28人) 5位 休みはない:8.5%(20人) 6位 6〜8連休:6.8%(16人) 7位 9連休以上:1.7%(4人)

「5連休」が約3割で最多となった一方、調査時点では「まだ分からない」という回答も25.6%に上った。

過ごし方1位は「自宅でゆっくり」43.6%。

主な過ごし方

シルバーウィークの主な過ごし方については、「自宅でゆっくり過ごす」が43.6%(102人)で圧倒的な1位となった。

1位 自宅でゆっくり過ごす:43.6%(102人) 2位 国内旅行へ行く(宿泊):10.3%(24人) 3位 まだ決めていない:8.5%(20人) 3位 趣味・推し活を楽しむ:8.5%(20人) 5位 仕事・学校・アルバイト:6.8%(16人) 5位 買い物・外食を楽しむ:6.8%(16人) 7位 レジャー施設・イベントへ行く:5.1%(12人) 8位 日帰り旅行・ドライブへ行く:4.3%(10人)

宿泊を伴う国内旅行は10.3%にとどまり、「自宅でゆっくり」が大きく上回った。 過ごし方を選んだ理由を複数回答で尋ねたところ、最多は「人混みを避けたい」33.3%(78人)だった。

1位 人混みを避けたい:33.3%(78人) 2位 家でゆっくりしたい:32.5%(76人) 3位 家族・友人と過ごしたい:25.6%(60人) 4位 旅行・イベントを楽しみたい:24.8%(58人) 5位 お金を節約したい:22.2%(52人) 6位 仕事の予定がある:9.4%(22人) 7位 特に理由はない:8.5%(20人)

「お金を節約したい」を上回って「人混みを避けたい」が1位となっており、連休中の混雑を避けたいという意識が、自宅で過ごす選択にもつながっている可能性がある。

シルバーウィークの予算「1万円以下」が54.7%。

シルバーウィークの予算

シルバーウィーク中に使う予定の予算では、「5,000円未満」が29.1%(68人)で最多となった。

1位 5,000円未満:29.1%(68人) 2位 〜1万円:25.6%(60人) 3位 1〜3万円:21.4%(50人) 4位 3〜5万円:12.8%(30人) 5位 5〜10万円:6.0%(14人) 6位 10〜20万円:2.6%(6人)

「5,000円未満」と「〜1万円」を合わせると、54.7%(128人)が1万円以下と回答しており、比較的予算を抑えて連休を過ごそうと考えている人が多いことがわかった。

約65%がシルバーウィークを「楽しみ」と回答。 今年のシルバーウィークの楽しみ度については、「とても楽しみ」(28.2%)「まあ楽しみ」(36.8%)を合わせると65.0%(152人)が楽しみにしていることがわかった。一方、主な過ごし方では「自宅でゆっくり過ごす」が4割を超え、予算も半数以上が1万円以下と回答している。