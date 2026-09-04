星野リゾートが展開する「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」は10月1日から、「秋の愛犬都市旅宣言」をOMO7横浜(神奈川県横浜市)、OMO5東京五反田(東京都品川区)、OMO7大阪(大阪府大阪市)の3施設で開始する。

秋の横浜を歩くイメージ

OMOでは、都市部で愛犬と楽しむ新しい旅の形「愛犬都市旅宣言」を提唱しており、現在11施設で愛犬と同伴可能な宿泊を展開している。2026年4月にはOMO7横浜が開業。これに伴い、同施設をはじめ、東京五反田、OMO7大阪の3施設で愛犬都市旅宣言を開始。愛犬との都市旅におけるハードルを解消するサービスを充実させる。今秋はこれら3施設にて、気候が穏やかで快適な季節がもっと楽しくなる提案する。

秋のご近所散歩の提案

気温や湿度が下がり、散歩が心地よくなる秋。葉や木々の香りの変化は、愛犬にとっても五感を刺激する楽しい季節。OMOでは、いつもの散歩が特別な思い出になるよう、3施設でご近所散歩が快適になるサービスを提案する。

OMO7横浜、ペットカートで街ナカ散歩

OMO7横浜から徒歩5分ほどの場所にあるプレミアムペットギアブランド「Tavo Pets 横浜」にて、散歩用のペットカートをレンタルできる。同ホテルから海辺のエリアまで徒歩15～20分ほどの距離となるため、ペットカートを使用することでより快適に横浜の街ナカを散策することが可能に。さらに、施設内には愛犬と一緒に過ごせるスポットを記した「愛犬ご近所マップ」を用意しているため、合わせて活用することでより愛犬との散歩が充実する。

ペットカートレンタルイメージ

OMO5東京五反田、愛犬と楽しむおさんぽBINGO

OMO5東京五反田では、「秋のおさんぽBINGO with DOGs」を提供する。ゲーム感覚で街を巡る楽しさをはじめ、ローカルな魅力を満喫できるのが魅力。9マスのビンゴ用紙には、「目黒川沿いを歩いた」や「ご近所マップ掲載店舗へ行った」など、ホテルやご近所を巡ることで達成できる内容が書かれており、ビンゴを楽しめば自然と愛犬との思い出を積み重ねることができる。さらに、ビンゴになるとOMOカフェ&バルでワンドリンクをプレゼント。達成感を味わいながら、愛犬と一緒に散歩後の心地よいカフェタイムを楽しめる。

ビンゴイメージ

OMO7大阪、愛犬ご近所マップで秋散歩

OMO7大阪では、手持ちサイズの「愛犬ご近所マップ」を提供する。ホテル周辺エリアにある秋風を感じながら歩ける散歩スポットや、旬の味覚を愛犬と一緒に味わえるカフェなど秋の季節に楽しめるスポットや店舗を紹介。「愛犬と一緒に行ける場所はどこだろう」という不安を解消し、気軽に愛犬との散歩に出かけることができる。

愛犬ご近所マップ使用イメージ

秋らしさ感じるフォトスポットが登場

ホテル館内には、3施設それぞれで秋らしさ感じるフォトスポットが登場する。かぼちゃや紅葉など、秋を連想させるアイテムで装飾されたフォトスポットは、季節の思い出にもぴったり。愛犬のベストショットを撮影し、旅の思い出を彩る。

OMO7横浜フォトスポットイメージ

秋らしい食材を用いたおやつを販売

食欲の秋を愛犬と共に楽しめるよう、期間限定で秋らしい食材を用いたおやつを各施設にて販売する。かぼちゃやさつまいもなど、秋定番の食材を使用したおやつで、愛犬と共に秋らしさを感じることができる。

各施設おやつイメージ

秋の愛犬宿泊キャンペーン

同宣言の発表に伴い、宿泊料金が最大30%OFFとなる愛犬宿泊キャンペーンを実施する(割引率は施設、日程により異なる)。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる秋の特別プランを公式サイトにて販売する。予約期間は2026年9月1日～11月14日、宿泊期間は2026年10月1日～11月15日チェックインまで。