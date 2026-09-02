ポケモンは、2027年より全世界で順次公開を予定している長編アニメーション映画「ポケモン：ワイルドカード」の特報およびスーパーティザービジュアルを8月31日に公開した。

日本時間の8月31日に行われた「ポケモンワールドチャンピオンシップス2026」(以下、「ポケモンWCS2026」)の閉会式にて、約30秒間の「ポケモン：ワイルドカード」特報が放映された。特報は、閉会式での放映後、ポケモン公式YouTubeチャンネルでも公開されている。

特報＆スーパーティザービジュアルの見どころ

特報では、鮮やかな黄色が印象的な「Pokémon」が映し出された後、ネオンが光る夜の街の欄干に現れる、ばけのかわポケモンのミミッキュや、まるでミミッキュのように黄色いフードをかぶったポケモンカードプレイヤーのミキヤが登場する。数十秒で伝わるのは、手書き作画のジャパンアニメーションの表現力だ。

同日に公開されたスーパーティザービジュアルでも、ネオンが光る夜の街をバックに、ポケモンカードゲームをプレイするミキヤと、その背後の橋の欄干に立つミミッキュの姿が描かれている。ポケモン史上初の、ポケモンカードゲームを題材とした映画作品である本作への期待が高まるような特報＆スーパーティザービジュアルだ。

「ポケモン：ワイルドカード」スタッフ

「ポケモン：ワイルドカード」では、2026年10月に30周年の節目を迎えるポケモンカ－ドゲームを題材に、『THE FIRST SLAM DUNK』で演出を手掛けた北田勝彦氏を監督に迎える。また、『BANANA FISH』でキャラクターデザインを務めた林明美氏がキャラクターデザインを担当。そして、ジャパニーズアニメーションのトップを走るスタジオ・CloverWorks(『SPY×FAMILY』『ぼっち・ざ・ろっく!』)が制作を担う。

スタッフ情報

監督：北田勝彦

キャラクターデザイン：林明美

アニメーション制作：CloverWorks

企画・プロデュース：STORY inc.

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