雑貨店「3COINS」は、『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念したポケモンデザインの生活雑貨・服飾小物全62アイテムを、10月10日より全国の3COINS、3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS stationおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。発売初日は対象売り場への入場制限を実施するほか、購入個数制限も設ける。

3COINSがポケモン30周年記念グッズ第1弾を発売

今回発表された『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念したポケモンアイテム第1弾のラインナップは、ポケモンたちをデザインした生活雑貨や服飾小物で構成。テーブルウェアやステーショナリーをはじめ、ショッピングバッグやミニタオル、巾着など、全62アイテムを取りそろえる。

なお、発売日の10月10日は、事前抽選によるポケモンアイテム売り場への入場制限を実施。また、実店舗では「1会計につき各商品・各色1点まで」、公式通販サイト「PAL CLOSET」では「1会計につき各商品・各色3点まで」の購入個数制限を設ける。

ポケモン30周年記念アイテム概要

・発売日：10月10日

・販売店舗：全国の3COINS、3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS station

・販売サイト：PAL CLOSET

・商品数：全62アイテム

今回の商品は3種類のデザインで展開される。

design1アイテム

design1を使用したアイテム

「design1」では、ストックバッグセット(330円)、マグカップ(各880円)、小皿2枚セット(各770円)、BOOK型メモ(各330円)、スライドミラー(各550円)、PVCポーチ(各330円)、巾着セット(550円)、クリアファイルなどをラインナップする。

design2アイテム

design2を使用したアイテム

「design2」では、ミニジップバッグ(550円)、ジップバッグ(660円)、ミニグラス(各550円)、フードコンテナ、BOOK型ふせんセット(330円)、ステッカーセット(550円)、キーホルダー(各330円)、トートバッグ(1,100円)、ポーチ(660円)、タオル類、パスケース(660円)、ミニポーチ(各550円)などを展開する。

design3アイテム

design3を使用したアイテム

「design3」では、ウォールステッカー(770円)、ビニール傘(990円)、BIGジップバッグ(660円)、ショッピングバッグ(550円)、ビニール巾着セット(330円)、BIGハンカチ(660円)、エコバッグ(880円)、トートバッグ(1,320円)を販売する。

3種類のデザインを通じて、日常使いできる雑貨やファッション小物を中心に展開する構成となっている。

販売に関する注意事項

発売初日の10月10日は、事前抽選による入場制限を実施する。購入個数制限は、実店舗が各商品・各色1点まで、PAL CLOSETが各商品・各色3点までとなる。

特設サイトでは、販売方法や対象商品などの詳細を案内している。

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