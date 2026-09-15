Mizkanはこのほど、ダイドードリンコと共創し、「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋スープ 雑炊仕立て」と「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ほたてと蛤の貝だし鍋スープ 雑炊仕立て」を商品化。10月26日より、ダイドードリンコより発売されるという。

本商品は、「〆鍋」を家の外でも手軽に楽しんでもらおうという目的のもと、ミツカンの「〆鍋」シリーズとダイドードリンコの飲料開発技術を掛け合わせて商品化したもの。「〆鍋」ブランドから缶スープ商品が発売されるのは、今回が初。

ラインアップは、鍋の旨みがつまった〆の“雑炊”をイメージした、「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋スープ 雑炊仕立て」「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ほたてと蛤の貝だし鍋スープ 雑炊仕立て」の2種類。ダイドードリンコ独自の製法で粒を丸ごと具材化したお米を使用しており、いずれも粒の食感を楽しむことができる。

「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋スープ 雑炊仕立て」

「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋スープ 雑炊仕立て」は、鶏や野菜の旨みに、ごまと豆乳を合わせた、まろやかでコク深いスープ。お米入りの雑炊仕立てで、香り豊かなごまと豆乳のやさしいコクが織りなす、小腹満たしにぴったりなスープとなっている。

「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ほたてと蛤の貝だし鍋スープ 雑炊仕立て」

「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ほたてと蛤の貝だし鍋スープ 雑炊仕立て」は、魚介系の出汁をベースに、ほたてと蛤のエキスを加えた、貝の奥深い旨みが特徴のスープ。お米入りの雑炊仕立てで、貝だしの旨みと余韻が楽しめる、小腹満たしにぴったりなスープとなっている。

いずれもパッケージには、ダイドードリンコの新商品ブランドロゴを採用するとともに、ミツカンの「〆鍋」シリーズを踏襲し、ロゴやフレーバーカラーを生かした安心感のあるデザインに。鍋の世界観を感じられるビジュアルで、自動販売機等でも商品の特長がひと目で伝わる仕上がりとなっている。