レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は9月16日、「豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶ」 と「鴨しゃぶ」を発売する。

「ポルチーニ」と「鴨」で秋しゃぶを楽しむ

新たな"秋しゃぶ"として、芳醇な香りを楽しむ「濃厚クリーミー仕立て豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶ」が登場する。世界三大きのこのひとつとして知られるポルチーニの豊かな香りをしゃぶしゃぶで味わう秋冬限定メニュー。豆乳ベースのだしにポルチーニの風味を重ねた。具材をくぐらせるたびに芳醇な香りが立ち上る濃厚でクリーミーな味わい。期間限定の旬野菜「かぶとりなめこ」をはじめ、きのこや野菜との相性も良く、素材それぞれのおいしさを引き立てる。

さらに三元豚しゃぶと合わせることで、豚肉の甘みと旨みが加わり、最後まで飽きることなく楽しめる。また、豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶの食べ放題コースでは、期間限定の鴨しゃぶも提供する。ポルチーニの華やかな香りと、 鴨肉の濃厚な旨みを一度に味わえる、秋冬ならではの贅沢な一鍋に仕上げた。

あわせて、10年以上販売し愛されてきた「初代極みだしで味わう 鴨しゃぶ」も期間限定で販売する。しっとりとやわらかな鴨肉をしゃぶしゃぶするたびに、鴨の旨みと甘みが「初代極みだし」に溶け込み、おだしは一層奥深い味わいに。期間限定の「旬の葱盛り」と合わせることで、葱のやさしい甘みと鴨の旨みを楽しめる。

販売期間は9月16日～12月22日。食べ放題は120分制(90分ラストオーダー)となる。対象コースは、お肉全7種の「豚コース」(4,378円)、全11種の「牛コース」(4,818円)、全12種の「黒毛和牛コース」(5,918円)、全13種の「霜降り黒毛和牛コース」(7,568円)。霜降り黒毛和牛は一部店舗では販売しない。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなる。

ポルチーニ香る濃厚な豆乳だし

豆乳ポルチーニだしは、世界三大きのこのひとつである「ポルチーニ」と、チキンや香味野菜の旨みを合わせたソースに「濃厚豆乳だし」を加えた初登場のおだし。芳醇な香りと濃厚でコク深い旨みが広がりながらも、豆乳ならではのまろやかさが調和した上品な味わいに仕上げた。

豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶ

豆乳ポルチーニだしには、豚肉もおすすめだという。「三元豚しゃぶ」は、やわらかな肉質ととろけるような脂の甘みが、おだしのまろやかな味わいを引き立てる。また、食べ放題コースでは鴨しゃぶも用意する。

期間限定の旬野菜、かぶとりなめこは、通常のなめこよりもかさが大きく、シャキッとした食感と、とろっとしたやさしい口当たりが特長。このほかにも、「味えのき」「完熟舞茸」「肉厚椎茸」「極み白舞茸」「ぶなしめじ」など、豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶと相性の良いきのこを豊富に用意している。

きのこを豊富に用意

薬味には、ポルチーニの風味を引き立てるブラックペッパーを用意。シメには「チーズリゾットセット」も用意している。ポルチーニの芳醇な香りとチーズのコクが重なり合い、まろやかで濃厚な味わいに。最後までおだしのおいしさを堪能できる。

チーズリゾット

初代極みだしで味わう「鴨しゃぶ」

鴨しゃぶ

初代極みだしは、鴨しゃぶのために開発されたおだし。「手火山式本枯節」をはじめ、鰹、昆布、椎茸、魚介だしを使用しており、上品な甘みと奥行きのある香りが特長。鴨の旨みがだしに溶け込むことで、味わいにさらに深みが加わる。

鴨しゃぶ

初代極みだしには、しっとりとやわらかく、濃厚な味わいが特徴の鴨肉がおすすめだという。鴨肉をさっとだしにくぐらせることで、鴨の旨みにだしや野菜の風味が重なる。

旬の葱盛りは、香り豊かな国産九条ねぎと、洒落ねぎをバランスよくミックス。おだしがよく絡むよう、1本1本特別な刃で斜め切りにしている。薬味には、温州みかんのペーストと柚子胡椒をブレンドした「みかん柚子胡椒」を用意。フルーティーかつ爽やかな香りと辛みが特長で鴨の旨みを引き立てる。香りを最大限に引き立てるため、店舗で調合して提供する。

シメには、鴨と野菜の旨みが溶け込んだだしで味わう「鴨そば」を用意。コシのある「乱切そば」に、しゃぶしゃぶでさらに味わいが深まったおだしを合わせることで、鴨の風味を最後まで楽しめる。

鴨そば

駒居崇宏シェフ監修のデザートが登場

世界を代表するパティシエ・駒居崇宏シェフが監修したスイーツ「栗のカタラーナ」も期間限定で登場する。栗ペーストとカスタードを混ぜ合わせた、香り豊かで濃厚なカタラーナのなめらかな口どけに、甘栗のホクっとした食感をプラス。表面をカラメリゼし、カリッとした食感と焦がし砂糖の香ばしさを重ねた。

栗のカタラーナ

気軽に楽しめる「御膳」も販売

「ちょうど良い量で味わいたい」「一人でも気軽に楽しみたい」といったニーズに応え、食べ切りスタイルの「豆乳ポルチーニしゃぶしゃぶ御膳」と「鴨しゃぶ御膳」(いずれも2,728円)も販売する。

セット内容は、お肉3皿に加え、季節限定の野菜と「こだわり野菜盛り」、選べる〆またはごはん、デザートの栗のカタラーナまで揃えた。おだしは、豆乳ポルチーニだし、または初代極みだしに加え、8種類から選べるおだしを組み合わせた"二色鍋"で提供する。