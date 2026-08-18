レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は8月28日から、「野菜の日キャンペーン」を実施する。

野菜の日キャンペーン

食べ放題コース注文で831円引き

温野菜では、新鮮な国産野菜を常時15種類取り揃えているほか、季節ごとに旬の野菜もラインアップしている。8月31日は「野菜の日」。今回のキャンペーンは、この機会に改めて国産野菜のおいしさを楽しんでほしいという想いから、「831(やさい)」にちなみ、「831円OFF」で実施する。

実施期間は8月28日～9月6日。食べ放題コースを注文で会計金額から831円引きとなる。2名以上、値引き前の会計金額の合計が5,500円以上の場合に利用できる。着席時・会計時に専用ページの「クーポン画面」の提示が必要となる。

野菜の日SNSキャンペーン

温野菜公式X(@On_Yasai)をフォローし、8月28日に投稿されるキャンペーン対象投稿を9月6日までにリポストすると、抽選で5名に1万円分の温野菜食事券が当たる。

野菜を肉で巻いて楽しむ「巻きしゃぶ」

「洒落ねぎ」は、ねぎを1本1本特別な刃で斜め切りにすることで、だしがよく絡むため、お肉で巻いて楽しむ「巻きしゃぶ」にも最適。ねぎのシャキシャキとした食感とほどよい辛みがアクセントとなり、お肉と一緒に頬張れば、だしの旨みとお肉のジューシーな味わいが楽しめる。

洒落ねぎの巻きしゃぶ

「味えのき」は、農家と話し合って開発したきのこ。大振りで太軸、さっとしゃぶしゃぶすることで、コリコリ食感を楽しめる。お肉と一緒に味わうことで、肉のジューシーな旨みときのこの豊かな風味が広がり、噛むほどに味わい深い巻きしゃぶとなる。

味えのきの巻きしゃぶ

みずみずしく歯ごたえのある「豆苗」は、さっとしゃぶしゃぶすることで、シャキシャキとした心地よい食感に。お肉のジューシーな旨みに、豆苗の青々しい香りがアクセントとなり、さっぱりと食べ進めたいときにもおすすめだという。

豆苗の巻きしゃぶ

15種の国産野菜と季節野菜が食べ放題

期間限定の夏の旬野菜として、「白ナス」と「オクラ」を用意する。

果肉が緻密でみずみずしい白ナスは、しゃぶしゃぶにすると、とろけるような食感に。また、じっくりと火を通すことで、だしの旨みをたっぷりと含み、より深い味わいに仕上がる。

新鮮なオクラは、しゃぶしゃぶにすることで、ほどよく粘りが増し、やさしい口当たりに。だしをまとったオクラは、噛むほどに旨みと豊かな風味が広がり、素材本来のおいしさを存分に味わえる。

このほか、定番の国産野菜として、味えのき、甘にんじん、洒落ねぎ、レタス、極み白舞茸、白菜、ニラ、水菜、チェリートマト、肉厚椎茸、完熟舞茸などを取り揃える。