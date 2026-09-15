【9月15日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月15日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円)

価格 : 275円

エネルギー : 179kcal

※沖縄地域のローソンでは289円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと口どけの良いスポンジ生地に、北海道産生クリームを贅沢に使用した甘さ控えめのクリームと、風味豊かな栗粉をたっぷりと合わせた「プレミアムロールケーキ 栗粉」が登場です。和栗本来の繊細で奥深い味わいを存分に楽しめる、秋にぴったりな一品。

「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)

価格 : 486円

エネルギー : 249kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なマロンクリームと、ごろっとした栗の甘露煮が入ったスフレチーズの絶妙なハーモニーが楽しめる「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」が登場。ふんわりと軽い口あたりのモンブラン仕立てになっており、2個入りなので家族や友人とシェアして楽しめる商品になっています。

「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 482kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のもち食感ロールから「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」が登場。もっちりとした生地には紅はるかの角切りを練り込み、クリームにも紅はるかを使用した濃厚な芋餡を使っているんだとか。どこから食べてもお芋の甘みとほくほく感を楽しめる贅沢な一品です。

「ブリオッシュちぎりパン カスタード」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 364kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

バターの風味が香る生地が特徴の「ブリオッシュちぎりパン カスタード」が登場。やわらかなパン生地にとカスタードクリームを楽しめるこちら。ちぎって食べやすい形状なので、少しずつ味わったり、誰かとシェアしたりと、さまざまなシーンで手軽に楽しめる菓子パンになっています。

「チョコデニッシュちぎりパン」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 488kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

風味豊かなデニッシュ生地に濃厚なチョコレートを合わせた「チョコデニッシュちぎりパン」が登場です。サックリとした食感のデニッシュと、チョコレートが相性抜群。こちらもひとくちサイズにちぎって食べやすい一品。コーヒーや紅茶のお供としても魅力的な商品になります。

まとめ

9月15日以降に購入できる新商品は、「プレミアムロールケーキ 栗粉」や「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」、「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用