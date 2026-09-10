千葉や名古屋、東京など、各地で記録的な大雨が頻発している今年の夏。9月7日には、“まるで地下神殿”と呼ばれる「首都圏外郭放水路」への排水が行われました。その時の様子を国土交通省 江戸川河川事務局が公開すると、その活躍ぶりに称賛の声があがっています。

【大雨】

今回の大雨に伴う、#首都圏外郭放水路 への流入動画を公開します。

庄和排水機場では、9月7日14時20分頃から江戸川への排水を開始しています。

引き続き、気象情報や自治体からの情報にご注意ください。

(@mlit_edogawaより引用)

首都圏外郭放水路

埼玉県春日部市から、千葉県野田市との県境である江戸川まで、全長約6.3kmにわたって地下に建設された「首都圏外郭放水路」。圧巻かつ神秘的な作りは、まるで地下神殿のよう。テレビのロケ地としても有名で、見学スポットとしても人気となっています。

その放水路が、先日の大雨で本領発揮。実際に稼働している様子が収められた動画には、江戸川や中川などから水を勢いよく取り込む流入部の様子が。想像以上に勢いのある水流を、どーんと受け入れる様は圧巻です!

首都圏外郭放水路

さらに、見学ツアーでは普通に歩くことができる地下神殿に水が流れ込み、水位がみるみるうちに上昇。これまた神秘的な光景を映し出しています。

首都圏外郭放水路

この動画が公開されると、「おおおお、春日部の地下神殿が活躍してる!!」「地下神殿かっこいーーー」「これ作ろうって言った人ほんますごいわ」「金かけて作ったもしもの時のインフラが活躍するのはいいね」「これぞ税金の使い道」「地上を守ってくれてありがとうございます!」などなど、称賛の嵐。「大したことなかったね」と言えるのは、放水路のおかげ。本当に頼もしい存在ですね。

首都圏を水害から守る首都圏外郭放水路、ぜひ一度、見学してみてはいかがでしょうか。