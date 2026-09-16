俳優の岡崎二朗が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】やっぱりこの人はレベチ! 勝さんとプライベートで交流がある俳優・岡崎二朗が語る勝新太郎伝説がヤバすぎた!」に出演。三船敏郎さん、高倉健さん、渡哲也さんにまつわるエピソードを明かし、関根勤を驚かせた。

関根勤

三船敏郎さんとの対面をきっかけに高倉健さんに変化

若手時代の高倉さんについて、岡崎は「その頃は健さんも少しヤンチャで」と明かし、テーブルに足を乗せたり、宣伝部で大声で電話したりするようなところもあったと回想。その上で、高倉さんは先輩の三船さんを尊敬していたと説明する。

そんななか、高倉さんが三船さんに会いたいということになり、両者の対面が実現することに。当時、高倉さんは撮影中だった一方、三船さんには時間があったため、三船さんが高倉さんの部屋を訪れることになったという。

三船さんが待っていることを知った高倉さんは、普段はNGを出すことがなかったものの、焦りからNGを出してしまい、最終的に約2時間遅れて三船さんのもとへ。

すると、高倉さんが部屋に入ってきた瞬間、三船さんはピンと立ち上がり、「三船敏郎と申します。どうぞよろしくお願いします」と挨拶。さらに、付き人と一緒だった高倉さんから「お一人ですか?」と聞かれると、「私はマネージャーとかそういうものはいつも連れておりません。いつも1人でおります」と答えたという。

この対面をきっかけに、高倉さんの振る舞いにも変化が。岡崎が「18歳の女の子が挨拶に来ても、パッと立ち上がって、『高倉健と申します』とやるようにガラッと変わって」と振り返ると、関根は「でも、その三船さんを見て学んだ高倉健さんがやっぱり立派ですよね」と感心し、「それがかっこいいっていうふうに」と話した。

高倉健さんの姿勢は渡哲也さんにも

さらに岡崎は、渡さんについても言及。「誰か好きな人いますか?」と尋ねられた渡さんが「私は石原裕次郎さんを尊敬しておりますが、俳優さんとしては高倉健さんをもう尊敬してます。大好きです」と答えたところ、その後、渡さんと高倉さんが会う機会が設けられたそう。すると、岡崎いわく「(若手時代は)渡哲也さんもヤンチャなんてもんじゃなかった」が、「健さんに会ってから、渡哲也さんがもうすべてが変わってった」と振り返った。

この話を聞き、関根が「だから渡さんも会ったら、高倉健さんがパッと先輩なのに、『高倉健です。よろしくお願いします』って(挨拶された)。そしたら、渡さんも『かっこいい!』って(なった)」と想像を膨らませると、岡崎は「健さんが頭を上げない。渡さんが頭を上げてもまだ(頭を下げていた)」「それから大スターになっていくんだけど」としみじみと語っていた。