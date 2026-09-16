俳優の岡崎二朗が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】やっぱりこの人はレベチ! 勝さんとプライベートで交流がある俳優・岡崎二朗が語る勝新太郎伝説がヤバすぎた!」に出演。三船敏郎さん、高倉健さん、渡哲也さんにまつわるエピソードを明かし、関根勤を驚かせた。

関根勤

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三船敏郎さんとの対面をきっかけに高倉健さんに変化

若手時代の高倉さんについて、岡崎は「その頃は健さんも少しヤンチャで」と明かし、テーブルに足を乗せたり、宣伝部で大声で電話したりするようなところもあったと回想。その上で、高倉さんは先輩の三船さんを尊敬していたと説明する。

そんななか、高倉さんが三船さんに会いたいということになり、両者の対面が実現することに。当時、高倉さんは撮影中だった一方、三船さんには時間があったため、三船さんが高倉さんの部屋を訪れることになったという。

三船さんが待っていることを知った高倉さんは、普段はNGを出すことがなかったものの、焦りからNGを出してしまい、最終的に約2時間遅れて三船さんのもとへ。

すると、高倉さんが部屋に入ってきた瞬間、三船さんはピンと立ち上がり、「三船敏郎と申します。どうぞよろしくお願いします」と挨拶。さらに、付き人と一緒だった高倉さんから「お一人ですか?」と聞かれると、「私はマネージャーとかそういうものはいつも連れておりません。いつも1人でおります」と答えたという。

この対面をきっかけに、高倉さんの振る舞いにも変化が。岡崎が「18歳の女の子が挨拶に来ても、パッと立ち上がって、『高倉健と申します』とやるようにガラッと変わって」と振り返ると、関根は「でも、その三船さんを見て学んだ高倉健さんがやっぱり立派ですよね」と感心し、「それがかっこいいっていうふうに」と話した。

高倉健さんの姿勢は渡哲也さんにも

さらに岡崎は、渡さんについても言及。「誰か好きな人いますか?」と尋ねられた渡さんが「私は石原裕次郎さんを尊敬しておりますが、俳優さんとしては高倉健さんをもう尊敬してます。大好きです」と答えたところ、その後、渡さんと高倉さんが会う機会が設けられたそう。すると、岡崎いわく「(若手時代は)渡哲也さんもヤンチャなんてもんじゃなかった」が、「健さんに会ってから、渡哲也さんがもうすべてが変わってった」と振り返った。

この話を聞き、関根が「だから渡さんも会ったら、高倉健さんがパッと先輩なのに、『高倉健です。よろしくお願いします』って(挨拶された)。そしたら、渡さんも『かっこいい!』って(なった)」と想像を膨らませると、岡崎は「健さんが頭を上げない。渡さんが頭を上げてもまだ(頭を下げていた)」「それから大スターになっていくんだけど」としみじみと語っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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