元プロ野球選手の福留孝介氏が11日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「福留さんを奮い立たせた清原和博さんの言葉とは? さらに、名打者直伝の『ミートの極意』も必見!」に出演。PL学園高校の先輩・清原和博氏とのエピソードを明かした。

松井秀喜氏との首位打者争い…清原和博氏からの言葉とは

清原氏が巨人に在籍していた2002年シーズン、福留氏は三冠王を狙う松井秀喜氏と首位打者争いを繰り広げていた。しかし巨人との最後の3連戦で、福留氏は1試合目と2試合目がノーヒットに終わっていたという。

迎えた3試合目の試合前、清原氏のもとへ挨拶に行った福留氏。そこで「なんやお前、緊張しとんか。 俺はジャイアンツやけど、お前はPLの後輩なんやから、個人的にはお前を応援してるから。お前、そんなビビらんと思い切ってやれ。“負ける”とかって思うなよ」と声をかけられたという。その言葉を受けて臨んだ3試合目では、ヒットを放ったことを回顧した。

当時を思い返し、福留氏は「清原さんからすれば、やっぱり松井さんはチームメイト。もちろんチームメイトが三冠王を獲ってくれるっていうのはうれしいことだと思うんですけど」と話す一方、「その中でも、後輩としてそういった声をかけていただいた。それはやっぱり本当に覚えてる」と感慨深げに語った。

さらに、「普段は挨拶して、『おうっ』と言うぐらいなのに、ちょうどゲージの後ろでちょっと立ち止まって話をした」と清原氏とのやり取りを振り返っていた。