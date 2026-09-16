CUTIE STREETが、ファン参加型プロジェクト「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」で目標となる3,000チアを達成。これを記念し、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」に、CUTIE STREETの限定デザインを施したコラボバッテリーが9月16日より登場する。

CUTIE STREET

「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」は、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」と、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」を運営するINFORICHが展開するコラボレーション企画。

ファンが「CheerSPOT」アプリから「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに「チア(応援広告)」を掲出することで、その数に応じて特別な特典が解放されていく仕組みとなっている。

CUTIE STREET 3,000チア達成特典

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、MORE STARに続き、今回、第4弾としてCUTIE STREETが参加。ファンからの応援によって3,000チアを達成した。

3,000チア達成を記念して制作されたのが、CUTIE STREETのメンバーがデザインされた“推しバッテリー”。9月16日から「CHARGESPOT」への投入がスタートし、全国各地で「CHARGESPOT」をレンタルしたユーザーの手元へ順次届く予定となっている。

2,000チア達成特典の限定バッテリースタンドラッピングも引き続き展開

CUTIE STREET 2,000チア達成特典

また、2,000チア達成時の特典として展開中の、CUTIE STREETデザインのバッテリースタンドも継続して設置。対象は渋谷・新宿・原宿・池袋・新橋などのカラオケ店舗を中心とした10店舗で、9月20日まで実施される。

CHARGESPOTのスタンドに設置されたサイネージへの掲載1枠を「1チア」とカウントし、1,000チア達成で、メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈。2,000チア達成で、限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが対象店舗に登場。そして3,000チアを達成すると、コラボバッテリーが全国のCHARGESPOTに放出され、ユーザーの手元へ届くという仕組みだ。

なお、特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループで継続して実施される。