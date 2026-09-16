Ayumu Imazu、自身初の日本武道館公演がソールドアウト

Ayumu Imazuが、2027年1月31日（日）に開催する自身初の東京・日本武道館公演がソールドアウトしたことを発表した。

自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」も全公演ソールドアウトを記録するなど、ライブの規模を着実に拡大させているAyumu Imazu。BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続でデジタルシングルをリリースし、5月には約4年ぶりとなる2ndアルバム『CLASSIC』をリリース。同作を携えた全国ツアーでは、各地で熱狂を生み出した。さらに現在は、SNS上で発信された未発表曲にも大きな反響が寄せられており、次なる作品への期待も高まっている。

ライブ、作品、SNSとさまざまな方面で注目を集め、次なるステージへと進むAyumu Imazu。今後、さらなる進化を遂げた彼がどのような音楽とステージを届けていくのか、注目が集まる。

＜ライブ情報＞

Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館

2027年1月31日（日）東京・日本武道館

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット※SOLD OUT

今後、機材席の開放等に伴い、追加販売を行う可能性がございます。

追加販売が決定した場合は、改めてお知らせいたします。

https://ayumuimazu-official.com/news/20270131/

Official Website：https://ayumuimazu-official.com/