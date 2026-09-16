シンガーソングライター心愛 -KOKONA-、自身初のフリーライブを渋谷で開催決定

静岡県沼津市出身のシンガーソングライター、心愛 -KOKONA-が、10月29日（木）にGRIT at Shibuyaにて「心愛 -KOKONA- presents FREE LIVE ”UNVEIL”」を開催することを発表した。

本公演は、2025年12月6日（土）にZepp Shinjukuで開催されたワンマン・ライブ「一意専心」以来、約1年振りとなるフル・バンド構成で、自身初のフリー・ライブとなる。2024年15歳でのデビュー以降、18歳となり成人を迎えた心愛 -KOKONA-が公演タイトル通り「ヴェールを脱ぐ」フリー・ライブ。ファンに向けて新しいお知らせも用意されているとのこと。

来場にはe+での事前受付が必要となり、受付が開始されている。なお、規定上限枚数に達し次第、受付を終了するとのこと。

＜ライブ情報＞

心愛 -KOKONA- presents FREE LIVE ”UNVEIL”

2026年10月29日（木）GRIT at Shibuya

開場・開演 18:00 OPEN / 19:00 START

チケット：入場無料

企画/制作：NTT DOCOMO Studio&Live, Inc.

*ご来場には事前申込が必要となります。

*無料観覧チケットは、イープラスでの受付となります。観覧チケット発券手数はお客様のご負担となります。

*規定上限枚数に達し次第、受付を終了します。

*ご入場には別途ドリンク代（700円）をお支払いいただきます。

*未就学児入場不可 / 小学生以上チケット必要

観覧申込 URL https://eplus.jp/unveil-kokona/

お問い合わせ info_shibuya@grit-live.jp

lit.link https://lit.link/0908_kokona