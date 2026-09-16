ロッテは2026年9月25日～27日、体験型お月見イベント「雪見だいふく みんなでお月見会」を、東京・新宿住友ビル「三角広場」にて初開催する。

「my雪見だいふく」作りやランタン打ち上げ体験も

期間中は、日本の伝統文化の「お月見」を「雪見だいふく」とともに楽しめるコンテンツを用意。会場には、「巨大な月」のオブジェを設置。その大きな月のもとで、「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」のサンプリング(5,000個配布)を行う。

中目黒で話題のカフェ「my雪見だいふく」も特別に出店。トッピングや仕上げを自由に選んだ自分だけの雪見だいふくを、1個450円から購入できる。

26日・27日の昼の部では、「雪見だいふく」の原料であるもち米「雪見だいふく米(まい)」を用いた「もちつき体験」も実施。参加券は200円で、おもちの試食付きです。「会場で販売する200円の参加券で、もちつき体験とつきたてのおもちの試食を楽しめる」に。27日はお笑いコンビ「クールポコ。」が登場し、息のあった2人のもちつきの様子を楽しめる。

期間中の夜の部(18時～21時)には、LEDランタンを会場内で一斉に浮かべる「LEDランタン打ち上げ体験」を実施する。参加には「夜の部 お月見ランタン付き入場券」(4,000円)の購入が必要だ。

フードキッチンカーエリアには、「B-FRITES(フレンチフライ)」「GYOZA SHACK(創作餃子)」「ダルマット西麻布(イタリアン)」などさまざまな人気店による限定お月見メニューをそろえたフードキッチンカーが登場する。

コラボレーションエリアでは、井村屋とのコラボによる「雪見あずきぜんざい」を試食できる。試食には、当日会場で配布予定の無料参加券が必要で、予定枚数に達し次第、配布を終了する。また、アイスクリーム評論家・アイスマン福留氏がプロデュースする「あいぱく TOKYO」は、イベント限定の「あいぱくフラワーサンデー お月見×抹茶」などを販売する。

雪見あずきぜんざい ※イメージ

ワークショップエリアでは、「お月見仕立て」フラワーアレンジメント、アイスをモチーフにしたバルーンアートデコレーション体験などのワークショップも用意する。

イベント入場にはチケットの購入が必要だ。チケットは、「雪見だいふく みんなでお月見会」特設サイト内から購入できる。

雪見だいふく みんなでお月見会 イベント概要