ガストは、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」とコラボしたスイーツ4種を、1月22日から全国のガスト店舗で期間限定販売する。

まず初めに登場する「いちごと雪見だいふくのパフェ」(999円)は、ミニ雪見だいふく2個を使用した高さ約25cmのパフェ。国産いちごやいちごソース、紅茶風味パイ、ミックスベリー、いちごゼリー、マスカルポーネクリーム、ホイップクリームを重ねた多層構造で、甘酸っぱいいちごとコクのあるバニラアイスの組み合わせを楽しめる。

続いて登場する「いちごと雪見だいふくのプリンサンデー」は、いちごゼリーの上にガスト自家製プリンをのせたスイーツで、ミニ雪見だいふく、国産いちご、いちごソース、紅茶風味パイ、ホイップクリーム、ミックスベリー、いちごゼリーを組み合わせた、食感や味わいの変化を楽しめる一品となっている。

焼きたてりんごパイにいちごとミニ雪見だいふくを合わせた温冷スイーツ「あったかひんやり!いちごと雪見だいふくとりんごパイ」(799円)では、+85円でチョコチューブを追加できるという。

最後に登場するのは、ミニ雪見だいふくとあんこにマンゴー、いちご、キウイを添えた「雪見フルーツだいふく」(499円)。また、追加トッピングとして「追い雪見」を1個50円で注文でき、自分好みのボリュームにアレンジする楽しみ方も用意されている。

さらに、各スイーツに付属するコラボ旗には「大福吉」「幸福吉」「満福吉」の全3種からいずれかが当たる「大福くじ」が付属し、食後の運試しも楽しめる仕掛けとなっている。

販売期間は1月22日から3月11日までを予定しており、ガスト全店で10時30分以降に提供される。なお、対象期間は予定、予告なく終了する場合があるとのこと。