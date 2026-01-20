ロッテは1月27日、ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアにて販売する。

2025年1月に販売した際に多くの支持を受けたチルドスイーツの「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)が、約1年ぶりに登場。

クリームがたっぷり入っており、満足感のある一品。

生雪見だいふく特設ページでは、商品情報や開発秘話を紹介している。

また、1月20日10:00～2月19日23:59の期間、「なまゆきみくじ」を引いて大吉が出た人を対象に、Xでシェアすると限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるキャンペーンも開催。

さらに、1月20日～2月8日までの期間、ロッテシティホテル錦糸町4階 レストラン「シャルロッテ」にて「生雪見だいふく」とコラボレーションしたランチデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」を提供する。提供対象はランチを注文した利用者全員。

なお、ランチタイムは11:30～14:00(ラストオーダー13:30)で、1月22日、24日、29日、31日、2月5日、7日はランチ休業日となる。

キッズメニューは対象外で、コラボデザート単品での注文は不可。