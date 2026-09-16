BANDAI SPIRITSは、大阪府堺市に新たなプラモデル生産工場「バンダイホビーセンター大阪」を新設し、11月から稼働を開始する。西日本エリアにBANDAI SPIRITSのプラモデル生産工場を設置するのは初めて。

バンダイホビーセンター大阪

生産体制の安定化と物流効率化を目指す新拠点

新工場は、より安定したプラモデル生産体制の構築に加え、西日本の輸出港を活用した物流効率化を目的として開設される。輸送面での利便性に優れる大阪に拠点を設けることで、国内外に向けた供給体制の強化を図る。

所在地は大阪府堺市堺区築港八幡町の「三井不動産ロジスティクスパーク堺」1階B区画。延床面積は約3360.85平方メートルで、多色成形機7台を導入する。

同社はこれまで、静岡県静岡市にある「バンダイホビーセンター」を中心に、ガンプラシリーズをはじめとする多彩なプラモデル製品の企画・開発・生産を行ってきた。静岡市では「BHCPDII(BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE)」も本格稼働を開始しており、今回の大阪新工場を含めた各拠点の連携によって生産機能を強化していく。

静岡の2拠点と連携して世界のファンへ

2006年に竣工した静岡市葵区長沼のバンダイホビーセンターには、多色成形機23台を設置。同社独自の4色射出成形機などを活用し、プラモデルの製造を行っている。

近接地に建設されたBHCPDIIには、多色成形機10台、単色成形機84台を備える。施設内の「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM」では、工場見学やプラモデルの企画開発体験を通じて、ものづくりの魅力を発信している。

同社はグループ会社やパートナー企業とも協力しながら、プラモデル生産機能の充実を進める。大阪の新工場稼働により、世界中のファンへ付加価値の高い商品を安定的に届ける体制を整えるとしている。

「バンダイホビーセンター大阪」概要