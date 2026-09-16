「LOVEマシーン」や「恋愛レボリューション21」など、数々の名曲とともに日本中を沸かせたモーニング娘。その伝説の衣装が、このほど手のひらサイズのチャームになってガシャポンに登場! エモすぎるラインアップに、「欲しい～」「懐かしい!」とファンの間で話題になっています。

お知らせ🤍

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バンダイのガシャポン®より

「モーニング娘。 コスチュームチャーム」の販売が決定しました🎉

※カプセル自販機での販売は10月を予定しております。

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商品名:モーニング娘。コスチュームチャーム

価格:1回400円(税込)

種類数:全6種

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https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118206442000

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ぜひお楽しみください✨

(@MorningMusumeMgより引用)

モー娘。の衣装、懐かしいですね。衣装を見ただけで、ノリのいい音楽が脳内再生されてしまいます!

どれも懐かしいですが、中でも、デビュー曲の「モーニングコーヒー」の衣装がエモい!! さらに、「LOVEマシーン」「ハッピーサマーウェディング」「恋愛レボリューション21」と、歌も衣装もインパクト大な楽曲が続き、「ザ☆ピ～ス!」では、金色に輝くド派手な衣装と、マリンルックの2タイプが登場。どれが出ても当たりな、胸アツのラインアップとなっています。

発売日は10月で、1回400円。SNSで紹介されると、「これは懐かし過ぎてヤバいなw」「めちゃめちゃええやんけ、、、」「ハピサマの衣装もモーニングコーヒーの衣装も可愛すぎる!!!!」「見た瞬間、全部の曲が一発で思い浮かんだw」「ちょー欲しい!!!!!!」と早くも話題に。

どれも“超超超いい感じ!”な「モーニング娘。 コスチュームチャーム」。見つけたら、ノリノリで回しちゃいましょう!!