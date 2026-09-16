プロ野球ファンにはたまらないカプセルトイ「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～セ・リーグ～」「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～パ・リーグ～」がバンダイ「ガシャポン」から、9月第3週に登場します。セントラル・リーグ、パシフィック・リーグに所属する各球団の人気マスコットたちを、大胆にフェイスデザインへ落とし込んだぬいぐるみシリーズです。

それぞれのマスコットが持つ個性的な表情や特徴的なパーツを細部まで再現しており、一目見ただけで球団が分かる完成度の高さが魅力。バッグにつけたり、自宅で飾ったりと楽しみ方もさまざまです。応援するチームはもちろん、全種類集めてリーグを代表するマスコットたちを並べたくなるアイテムとして注目を集めそうです。

「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～セ・リーグ～」

2026年9月 第3週発売「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～セ・リーグ～」(全6種・500円)

バンダイ



プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～セ・リーグ～



2026年9月 第3週



全6種



500円



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

トラッキー

鮮やかな黄色と愛嬌たっぷりのフェイスが魅力で、元気いっぱいな表情が存在感抜群。 甲子園を盛り上げるおなじみの姿を思い出させてくれます。バッグやポーチに付ければ応援気分も盛り上がります。

DB.スターマン

丸みを帯びたシルエットが圧倒的なかわいさ。思わず写真を撮って共有したくなるアイテムです。 トレードマークの星形フェイスを忠実に再現。ベイスターズファンなら見逃せない完成度となっています。

ジャビット

読売ジャイアンツを象徴する人気マスコット。コンパクトでも存在感のある仕上がりです。 大きな耳や愛らしい表情をしっかり再現。ファンなら細かな造形のこだわりにも注目したくなります。

ドアラ

独特の表情がかわいらしく、写真映えも抜群。ファン同士で見せ合いたくなる仕上がりです。 耳や顔のバランスなど細かなポイントまで表現されており、ドアラらしい愛嬌が感じられます。

スラィリー

一目でわかる個性的なデザインが魅力。コレクションの中でも特に目を引く存在です。 毛むくじゃらの独特なフォルムや大きな鼻を再現。カープファンなら語りたくなるポイントが詰まっています。

つば九郎

フリップ芸でおなじみの人気者が手のひらサイズで登場。球場に通うファンなら思わず自慢したくなるかわいさです。 くりっとした目元や特徴的なくちばしを再現。自由奔放なキャラクター性まで伝わってくる仕上がりで、ヤクルトファンの心をつかみます。

「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～パ・リーグ～」

2026年9月 第3週発売「プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～パ・リーグ～」(全6種・500円)

バンダイ



プロ野球マスコット フェイスぬいぐるみ ～パ・リーグ～



2026年9月 第3週



全6種



500円



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ハリーホーク

明るく元気な表情が魅力。応援グッズとしても活躍してくれそうです。 鋭いくちばしと親しみやすい表情を両立。ホークスファンなら手に入れたくなる仕上がりです。

フレップ

北海道らしいキタキツネモチーフがかわいいアイテム。持ち歩きにもぴったりなサイズ感です。 爽やかな表情や耳の造形をしっかり表現。ファイターズファンのコレクション欲を刺激します。

バファローブル

力強いフェイスデザインが存在感抜群。バッグに付けても映えるアイテムです。 牛の角や表情など細かな特徴をしっかり再現。オリックスファンの満足度も高そうです。

クラッチ

力強さと親しみやすさを兼ね備えた人気者。ファン同士で見せ合いたくなる仕上がりです。 イヌワシらしい鋭い目元や表情を再現。楽天ファンなら思わず手に取りたくなるアイテムとなっています。

レオ

白いたてがみが印象的なライオンズの象徴。並べるだけで華やかな存在感を放ちます。 勇ましさとかわいらしさを両立した造形が魅力。長年愛されるマスコットならではの完成度です。

マーくん

海辺の球団らしいカモメモチーフが特徴。ファンなら1個は確保したい仕上がりです。 丸い目やくちばしの形状までしっかり立体化。ロッテファン必見のアイテムです。

SNSでの反響

「つば九郎一点狙い☺️」

「たぬき完成度高いな」

「スライリーとブルくん当てる」