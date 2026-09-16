メガハウスは、対戦型スポーツゲーム「ブタミントン」のパワーアップ版となる「ブタミントンDX 紅白ブタ合戦」を9月中旬より発売する。価格は6,578円。

ブタミントンDX 紅白ブタ合戦

「ブタミントン」は、ブタ型ラケットを押して鼻から空気を噴射し、羽根をバドミントンのように打ち合って遊ぶ対戦型スポーツゲーム。相手コートに羽根を落とすと1点を獲得でき、先に10点を獲得したプレイヤーが勝利となるシンプルなルールながら、子どもから大人まで幅広い世代で楽しめるゲームとして人気を集めている。

今回登場する「ブタミントンDX 紅白ブタ合戦」は、2025年に発売された「ブタミントン」をさらに進化させたデラックス版。最大の特徴は、ブタ型ラケットのサイズを従来品比約300％まで大型化したこと。鼻から噴射される風量も大幅にアップし、羽根が予測不能な動きを見せることで、より迫力のある対戦が楽しめるという。

また、新デザインのネットやミニ羽根を追加したことで遊びの幅も拡大。ネットのポケットや穴を活用した新たなルールが楽しめるほか、複数の羽根を同時に使うことで、これまで以上ににぎやかな対戦が可能となった。

さらに、新ルール「紅白羽根入れ合戦」を搭載。紅白のチームに分かれ、自チームカラーの羽根を飛ばしてネット上部のポケットに入れ、先に2個入れたチームが勝利となる。協力プレイの要素が加わったことで、家族や友人同士で一体感のあるゲームを楽しめる。

このほか、ネット中央に通常羽根1個、左右のポケットにミニ羽根4個をセットして遊ぶ「ハチャメチャブタミントン」などの新しい遊び方も提案。合計5個の羽根が同時に飛び交う、予測不能なゲーム展開が楽しめるとしている。

セット内容は、赤・白それぞれ大小各1個のブタ型ラケット、各色6個の羽根とミニ羽根、ネットシート、支柱パーツ、ポケットパーツなど。ブタのサイズは幅110×奥行160×高さ95mmで、発売は2026年9月中旬を予定している。