バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、2026年9月第3週にに発売するアイテムを一挙にご紹介します。

※情報は9月15日時点、発売時期は変更となる可能性があります。

【再販】mofusand めじるしアクセサリー2

【再販】mofusand めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「mofusand めじるしアクセサリー2」は、mofusand（モフサンド）のめじるしアクセサリー第2弾。大人気のサメにゃんをはじめ、海の生き物にゃんが小さくて可愛いクリアマスコットになっている。2024年8月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

【再販】パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー 2

【再販】パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー 2

2026年9月第3週発売の「パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー 2」は、強くて可愛い正義の味方「パワーパフ ガールズ」の超キュートなめじるしアクセサリー第2弾。2025年5月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全7種

【再販】TOY STORY めじるしアクセサリー NEW

【再販】TOY STORY めじるしアクセサリー NEW

2026年9月第3週発売の「TOY STORY めじるしアクセサリー NEW」は、クリア素材で仕上げたトイストーリーのキャラたちがかわいいめじるしアクセサリー。ロッツォやエイリアンもラインナップ。2025年5月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全7種

【再販】ケロロ軍曹 めじるしアクセサリー～どうぶつ変身であります～

2026年9月第3週発売の「ケロロ軍曹 めじるしアクセサリー～どうぶつ変身であります～」は『ケロロ軍曹』たちがどうぶつに変身したかわいいめじるしアクセサリー。クリア感にも注目だ。2025年8月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

【再販】【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】Suzy’s Zoo(スージー・ズー) めじるしアクセサリー2

【再販】【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】Suzy’s Zoo(スージー・ズー) めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】Suzy’s Zoo(スージー・ズー) めじるしアクセサリー2」は、Suzy’s Zooのめじるしアクセサリー第2弾。今度はレインコートを脱いで、作中の姿をそのまま再現。全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA限定で再入荷予定。2025年8月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

【再販】ぷちきゅあ めじるしアクセサリー2

【再販】ぷちきゅあ めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー2」は、ぷちきゅあ めじるしアクセサリーの第2弾。2025年10月に発売した商品の再発売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

【再販】幽☆遊☆白書 めじるしアクセサリー

【再販】幽☆遊☆白書 めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「幽☆遊☆白書 めじるしアクセサリー」は、「幽☆遊☆白書」のキャラクターがめじるしアクセサリーになったアイテム。浦飯幽助・飛影・蔵馬をはじめとした人気キャラがラインナップ。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。2026年2月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

【再販】名探偵コナン めじるしアクセサリー3

【再販】名探偵コナン めじるしアクセサリー3

2026年9月第3週発売の「名探偵コナン めじるしアクセサリー3」は、『名探偵コナン』の「めじるしアクセサリー」第3弾。過去弾と異なる私服衣装のキャラクターに加え、作中でも大活躍の発明品が初登場。2026年3月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

【再販】モンチッチ めじるしアクセサリー2

【再販】モンチッチ めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「モンチッチ めじるしアクセサリー2」は、大人気モンチッチのめじるしアクセサリー第2弾。今回はキュートなベビチッチが新規にラインナップする。2026年3月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

【再販】ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー

【再販】ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」は、ウルトラマンのミニウルトラアートのめじるしアクセサリー。2026年3月に発売した商品の再販売。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全7種

オタマトーン めじるしアクセサリー2

オタマトーン めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「オタマトーン めじるしアクセサリー2」は、音符の形をしたかわいい電子楽器「オタマトーン」のめじるしアクセサリーの第2弾。キラキラバージョンになっており、『パックマン』ver.を加えたカラーバリエーション豊富なラインナップ全11種。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全11種

リサとガスパール めじるしアクセサリー2

リサとガスパール めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「リサとガスパール めじるしアクセサリー2」は、フランス生まれの人気絵本のキャラクター「リサとガスパール」のめじるしアクセサリー第2弾。リサA、ガスパールAの風船はクリア仕様。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ～エモきゅん～2

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ～エモきゅん～2

2026年9月第3週発売の「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ～エモきゅん～2」は、おめめうるうるのエモ可愛い表情のサンリオキャラクターたちのめじるしアクセサリー第二弾。キャラクターが持っているカラフルなハートは推し活にも。

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップでは、2026年8月3日より順次先行発売開始、発売日時・販売方法は店舗により異なる場合がある。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

お文具といっしょ めじるしアクセサリーなのです

お文具といっしょ めじるしアクセサリーなのです

2026年9月第3週発売の「お文具といっしょ めじるしアクセサリーなのです」は、お文具といっしょの、絵文字のようなフェイス型のめじるしアクセサリー。ガシャポンでは初登場の「耳」もラインナップ。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全8種]

ファグラー めじるしアクセサリー2

ファグラー めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「ファグラー めじるしアクセサリー2」は、大人気「ファグラーめじるしアクセサリー」の第2弾。

売時期:2026年9月 第3週 - 価格(税込):300円 - 種類数:全5種

30周年 NHKいないいないばあっ！ めじるしアクセサリー

30周年 NHKいないいないばあっ！ めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「30周年 NHKいないいないばあっ！ めじるしアクセサリー」は、NHK Eテレの教育番組「いないいないばあっ！」に登場するキャラクターのめじるしアクセサリー。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

くまのがっこう×サンリオ めじるしアクセサリー

くまのがっこう×サンリオ めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「くまのがっこう×サンリオ めじるしアクセサリー」は、くまのがっこうとハローキティが初のコラボした、コラボアートのめじるしアクセサリー。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

ざわざわ森のがんこちゃん めじるしアクセサリー

ざわざわ森のがんこちゃん めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「ざわざわ森のがんこちゃん めじるしアクセサリー」は、「ざわざわ森のがんこちゃん」のキャラクターがラインナップされためじるしアクセサリー。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種











劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 めじるしアクセサリー2

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 めじるしアクセサリー2」は、劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』より、パワーやアキなどのキャラクターがラインナップされた「めじるしアクセサリー」第2弾。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):400円

種類数:全5種

ズートピア2 めじるしアクセサリー2

ズートピア2 めじるしアクセサリー2

2026年9月第3週発売の「ズートピア2 めじるしアクセサリー2」は、「ズートピア2」のめじるしアクセサリー第2弾。クリア素材がかわいい仕様。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全5種

斉木楠雄のΨ難 めじるしアクセサリー

斉木楠雄のΨ難 めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「斉木楠雄のΨ難 めじるしアクセサリー」は、アニメ「斉木楠雄のΨ難」のΨ高なメンバーたちが「めじるしアクセサリー?」になって登場したアイテム。本商品だけのオリジナルSDデザイン。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):400円

種類数:全5種

イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード めじるしアクセサリー

イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード めじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード めじるしアクセサリー」は、ゲーム「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」に登場する円堂をはじめとする人気キャラクターのめじるしアクセサリー。本商品は、初回発売後、複数回の出荷を予定。

発売時期:2026年9月 第3週

価格(税込):300円

種類数:全6種

怒った猫ちゃあぁぁん ふわふわめじるしアクセサリー

怒った猫ちゃあぁぁん ふわふわめじるしアクセサリー

2026年9月第3週発売の「怒った猫ちゃあぁぁん ふわふわめじるしアクセサリー」は、「怒った猫ちゃあぁぁん」シリーズのめじるしアクセサリー。「スフィンクスで怒ってる猫ちゃん」「これ以上近付くとパンチしちゃう怒ってる猫ちゃん」など、過去発売した可愛い猫ちゃんの姿がめじるしアクセサリーサイズになって、フロッキーバージョンになったチャームマスコット。