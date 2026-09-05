サミーは、2026年8月17日(月)から8月23日(日)までの7日間、ハッピーロード大山商店街振興組合(東京都板橋区)が開催する2026年サマーセールとのコラボイベント「サミースペシャルWEEK！」を実施。期間中延べ約4,000名が参加し、盛況のうちに終了した。

本イベントは、商店街内の対象店舗で1,500円(税込)以上の購入者を対象に、サミー特設ブースにて地域で利用できる商品券やサミーオリジナルグッズが当たる抽選会を実施したもの。特別仕様の抽選機によるサミーならではの演出を取り入れた抽選体験は、地域住民を中心に、幅広い世代に楽しまれた。

また、8月22日(土)・23日(日)に開催された夏祭りにもサミー特設ブースを設置し、誰でも無料で参加できる「おみくじチャレンジ機」の体験企画を実施。お祭りの賑わいの中、多くの来場者が楽しんだ。

■「サミースペシャルWEEK！」開催概要

期間：2026年8月17日(月)～8月23日(日) 11:00～18：00

抽選会場：ハッピーロード大山商店街内(Dショップ6号店)

「サミースペシャルWEEK！」イベントの様子

会場となったサミーブースには、連日多くの来場者が列をつくり、抽選機演出に歓声が上がる場面も見られた。特賞の板橋区内共通商品券(2,000円分)をはじめ、A賞のサミー公式キャラクター「エイリやん」のレインボーぬいぐるみキーホルダー、B賞のキリン柄タオル、C賞のBOXティッシュ、参加賞のオリジナルステッカーが進呈された。

さらに、8月22日(土)・23日(日)に開催された夏祭りにもサミー特設ブースを出展し、どなたでも無料で参加できる「おみくじチャレンジ機」の体験企画を実施。お祭りの賑わいも相まってブースには多くの人が足を運び、老若男女問わずおみくじの結果に一喜一憂する姿が見られるなど、大きな盛り上がりをみせた。また、7月初旬から8月末にかけて商店街内に掲出されたフラッグや横断幕により、商店街全体がイベントムード一色となり、街の回遊性向上にも寄与した。

ハッピーロード大山商店街装飾の様子

賑わうサミーブース

夏祭り会場のサミー特設コーナー

夏祭り会場、無料で楽しめる「おみくじチャレンジ」

◎サミー 広報部のコメント

まずは、ご参加いただいた約4,000名のお客様に心より御礼申し上げます。

サミーは『感動体験を創造し続ける』という理念のもと、エンタテインメントを通じて人と人、地域をつなぐ取り組みを進めてまいりました。

ハッピーロード大山商店街の皆さまの全面的なご協力のもと、7日間にわたり多くのお客様をお迎えできたことを大変嬉しく思います。抽選機の演出に歓声が上がる様子や、幅広い世代の皆さまの笑顔に触れ、エンタテインメントを通じて地域を盛り上げるという私たちの想いを形にできたと実感しています。次回はさらにパワーアップした企画で、皆さまのご期待にお応えしたいと考えています。

担当 荒巻則幸

◎ハッピーロード大山商店街振興組合のコメント

開催前は、どれだけのお客様にお越しいただけるか正直不安もありましたが、サミーさんの発信力の高さに加え、私たち商店街側も一体となって宣伝・告知に取り組んだことで、想像以上に多くのお客様にご来場いただくことができました。

サミーさんならではの演出やエンタテインメント性は、商店街だけでは生み出せない魅力だと実感しています。こうした取り組みは継続することで企画がブラッシュアップされ、さらに多くの方に知っていただけるものだと思いますので、ぜひまたご一緒に新しい企画を考えていきたいです。

事務局長 臼田武志

◎来場者の声

・普段からハッピーロード大山商店街に来ていて買い物ついででイベントを見つけました。旦那が普段からサミーの機械で遊んでいて、私は名前しか知らなかったけど今回でサミーを覚えました。また是非開催して欲しいです。(30代・女性/板橋区在住)

・和菓子屋さん目当てで商店街に来たらTVCMで見たことのある企業がイベントしてたので参加しました。今回初めてパチンコメーカーと知り、地域と密着した試みは楽しかったです。抽選も面白くて最高でした！(40代・女性/板橋区在住)

・サミーのイベントがあると聞いて、初めて大山商店街まで足を運びました。エイリやんのグッズが当たって大満足です。商店街の雰囲気も良くて、良いきっかけになりました！(30代・男性/神奈川県在住)