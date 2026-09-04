ワタミは、居酒屋ブランド「ミライザカ」および「三代目鳥メロ」において、原作生誕40周年を迎え、好評配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボレーションによる「ミライザカ・鳥メロ×アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』コラボキャンペーン」を、2026年9月16日(水)～10月29日(木)の期間で実施する。

期間中は、「世紀末酒場 お前はもう飲んでいる！」と題し、全12種類のキャラクターモチーフドリンクや限定ノベルティを展開、世紀末の熱気を店舗から届ける。

『北斗の拳』は、1983年から1988年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)に連載された、原作・武論尊、漫画・原哲夫による人気作品。累計発行部数は1億部を超え、原作世代のみならず幅広い層に人気の作品です。2026年4月からはアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の配信・放送も開始するなど、作品への注目が改めて高まっている。

「世紀末酒場 お前はもう飲んでいる！」では、ケンシロウやラオウ、トキ、レイ、ユリアなど作品を彩る名キャラクターや必殺技、名台詞をモチーフにしたコラボメニューをドリンクを中心に全12種類(アルコール8種類、ノンアルコール3種類、デザート1種)とりそろえ、さらに各ドリンクにはノベルティとして全9種類のキャラクターマドラーが付いてくる。口の中で弾けるパチパチキャンディが北斗百裂拳の衝撃を演出するケンシロウイメージの「あたたたたたーっ!!北斗百裂拳サワー」や、メガサイズの“拳王サイズ”へも変更可能なラオウイメージの「我が生姜い(生涯)に一片の悔い無しサワー」など、遊び心のあるネーミングと食体験を通じて、普段居酒屋を利用しないアニメファンも楽しめる内容のキャンペーンとなっている。

さらに、「伝承者(レシート)応募キャンペーン」と題し、対象期間中に3,000円(税込)以上飲食したレシートを専用はがきに貼って応募すると、限定オリジナルコラボグッズ「墨絵風コラボTシャツ」「オリジナルアクリルブロック」「お前はもう飲んでいるジョッキ」の3種が抽選でプレゼントされる。

■「ミライザカ・三代目鳥メロ×『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』コラボキャンペーン」概要

キャペーン期間：2026年9月16日(水)～10月29日(木)

対象店舗：「ミライザカ」「三代目 鳥メロ」全185店舗

【1】「世紀末酒場 お前はもう飲んでいる！」

両ブランド共通で、ドリンクを中心とした全12種類のコラボ限定メニューを展開。さらに各ドリンクは、ノベルティとして全9種類のキャラクターマドラー付きで提供される。

※マドラーのみの販売は行われない。

※数量限定のため、なくなり次第終了となる。

※マドラーの種類は選ぶことができない。注文のドリンクとマドラーの絵柄は連動していない。

※一部店舗では実施していない場合がある。

※本キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合がある。

ミライザカ コラボメニュー

ミライザカ コラボメニュー

■コラボドリンク一覧

《マドラーデザイン》

【2】「伝承者(レシート)応募キャンペーン」

対象期間中に3,000円(税込)以上飲食したレシートを専用はがきに貼って応募すると、抽選でオリジナルグッズがプレゼントされる。

・墨絵風コラボTシャツ …… 10名

・オリジナルアクリルブロック …… 10名

・お前はもう飲んでいるジョッキ …… 20名

応募期間：2026年9月16日(水)～11月6日(金)※消印有効

対象期間：2026年9月16日(水)～10月29日(木)

墨絵風コラボTシャツ

オリジナルアクリルブロック

お前はもう飲んでいるジョッキ

本キャンペーンの各詳細は特設サイト(9月上旬に公開)にて。

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス、「北斗の拳」制作委員会