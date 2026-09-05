サミーは、サウンドクリエイター主体の音楽プロジェクト『【S.S.P】(スーパースターバーストプロダクション)』の楽曲を、2026年8月30日(日)より各種音楽配信サービスにて配信を開始した。
第一弾として、アルバム『S.S.P music Collection』vol.1／vol.2を同時配信。各シングル(インスト含む)は後日配信予定となっている。
【S.S.P】(スーパースターバーストプロダクション)は、「宇宙に広がる銀河のようにたくさんの可能性に満ちたパチンコ・パチスロ音楽の発展」を目的に立ち上げられた、サミー発サウンドクリエイター主体の音楽プロジェクトで、2023年からこれまでに27作の楽曲を発表。現在個性豊かなアーティスト5名が活動中となっている。
2026年8月30日(日)先行配信 …… アルバム2作品を同時配信
『S.S.P music Collection』 vol.1(全13曲)
- Be Back Shooter -English vocal ver.
- Your Voice～Muse Remix～
- Be a shooter～Extended Mix
- DANGEROUS CHASE
- Fire Drift Regular Bonus -English vocal ver.
- D.U.H.R BB～HIPHOP REMIX～
- Celebration～Reboot ver.
- Straight To The Top～Emotional Edit
- Starry Heaven～new edit～
- Tune in Promise～ballad ver.～
- Rebirth
- Never Ending Dream
- Daybreak
『S.S.P music Collection』 vol.2(全12曲)
- Beyond Shooter! -English vocal ver.
- ラブリー☆えんじぇる！！ -HardRock ver.
- Violet Phantom//Innocent Elegy～Rainy ver.～
- Boom Boom Dancing Fever～Put'Em up!～
- Running Through The Night
- Laser Beat～Hard mix～
- Still In Working Order～Midnight Hamburger Mix～
- Take a Chance！
- Colorful Life
- Break In Through
- 獣王音頭～S.S.P ver.～
- Sammy Classic Medley
【アルバム配信URL】
・＜S.S.P Music Collection Vol.1＞
・＜S.S.P Music Collection Vol.2＞
※各シングル(インスト含む)は後日配信予定。