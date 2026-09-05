サミーは、サウンドクリエイター主体の音楽プロジェクト『【S.S.P】(スーパースターバーストプロダクション)』の楽曲を、2026年8月30日(日)より各種音楽配信サービスにて配信を開始した。

第一弾として、アルバム『S.S.P music Collection』vol.1／vol.2を同時配信。各シングル(インスト含む)は後日配信予定となっている。

【S.S.P】(スーパースターバーストプロダクション)は、「宇宙に広がる銀河のようにたくさんの可能性に満ちたパチンコ・パチスロ音楽の発展」を目的に立ち上げられた、サミー発サウンドクリエイター主体の音楽プロジェクトで、2023年からこれまでに27作の楽曲を発表。現在個性豊かなアーティスト5名が活動中となっている。

2026年8月30日(日)先行配信 …… アルバム2作品を同時配信

『S.S.P music Collection』 vol.1(全13曲)

  1. Be Back Shooter -English vocal ver.
  2. Your Voice～Muse Remix～
  3. Be a shooter～Extended Mix
  4. DANGEROUS CHASE
  5. Fire Drift Regular Bonus -English vocal ver.
  6. D.U.H.R BB～HIPHOP REMIX～
  7. Celebration～Reboot ver.
  8. Straight To The Top～Emotional Edit
  9. Starry Heaven～new edit～
  10. Tune in Promise～ballad ver.～
  11. Rebirth
  12. Never Ending Dream
  13. Daybreak

『S.S.P music Collection』 vol.2(全12曲)

  1. Beyond Shooter! -English vocal ver.
  2. ラブリー☆えんじぇる！！ -HardRock ver.
  3. Violet Phantom//Innocent Elegy～Rainy ver.～
  4. Boom Boom Dancing Fever～Put'Em up!～
  5. Running Through The Night
  6. Laser Beat～Hard mix～
  7. Still In Working Order～Midnight Hamburger Mix～
  8. Take a Chance！
  9. Colorful Life
  10. Break In Through
  11. 獣王音頭～S.S.P ver.～
  12. Sammy Classic Medley

【アルバム配信URL】
・＜S.S.P Music Collection Vol.1＞
・＜S.S.P Music Collection Vol.2＞
※各シングル(インスト含む)は後日配信予定。