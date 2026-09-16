リンツ&シュプルングリージャパンは9月18日、「ハロウィン詰め放題」を全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、アウトレット店舗で開催する。

ハロウィン詰め放題

昨年は10月中旬に完売するほど大きな反響が寄せられた同イベント。色鮮やかなチョコレートの中から好みの味わいを選び取り、パッケージに詰めるワクワク感が楽しめる。代表作「リンドール」や香ばしい「ジャンドゥーヤ」に加え、この季節だけの特別なショコラも取り揃えた。今年は直営店やアウトレット店舗に加え、オンラインショップでも特典を用意する。

開催期間は9月18日～10月31日。参加には会員登録が必要。その場で会員登録(無料)をした人も対象となる。

ショコラを袋や缶いっぱいに、最大約30%お得

価格は、「Sサイズ」(3,980円)、「Mサイズ」(4,980円)、「Lサイズ ハロウィン缶」(5,980円)、アウトレット店舗限定の「Mサイズ」(4,900円)を用意。

Sサイズはリンドール18粒、ジャンドゥーヤ10粒の計28粒前後想定で、通常より約15%お得。Mサイズはリンドール25粒、ジャンドゥーヤ15粒の計40粒前後想定で、通常より約25%お得となる。Lサイズ ハロウィン缶は、リンドール33粒、ジャンドゥーヤ16粒の計49粒前後想定で、通常より約28%お得。アウトレット店舗限定のMサイズは、リンドール25粒、ジャンドゥーヤ15粒の計40粒前後想定で、通常より約30%お得。

ハロウィン詰め放題

季節を飾る限定パッケージ

ハロウィンの装いを施した限定デザインの袋(Sサイズ・Mサイズ)に加え、上質感のある限定デザイン缶(Lサイズ)を用意した。用途やシーンに合わせて好きなパッケージを選び、好みのショコラをたっぷり詰められる。

オンラインショップ限定の購入特典も

リンツ オンラインショップ限定の特典として、好みのチョコレートを自由に選べる「PICK&MIX10点セット」の購入者に「Lサイズ ハロウィン缶」を進呈する。

限定パッケージ

「秋味リンドール」とハロウィン限定フレーバー

詰め放題では、秋限定フレーバーやハロウィン限定のリンドールも自由に選べる。

注目は、かぼちゃのやさしい甘みにスパイスが絶妙に香る新フレーバー「パンプキンスパイス」。さらに、香ばしいカリッとした食感が楽しめる「ヘーゼルナッツ」や、芳醇な味わいが広がる「ピスタチオ」、コク深い甘みが魅力の「ゴールデンキャラメル&ヘーゼルナッツ」など、実りの秋にふさわしいナッツフレーバーを揃えた。

また、キャッチーなパンプキン柄の包みが愛らしいミルクチョコレート「ハロウィン」や、ミルクとホワイトのやさしい組み合わせが広がる「ゴースト」など、見ているだけで心が躍る限定ショコラもラインナップする。