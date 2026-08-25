星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は10月1日から、ハロウィンイベント「THE HALLOWEEN HOTEL -20th-」を開催する。

同ホテルでは、「ホテルの滞在を通して大人も子どもも夢中になれるハロウィンイベントを届けたい」という想いから、2006年にハロウィンイベントを開始した。2016年から、ホテルで働く個性豊かなモンスターがおもてなしする現在の「THE HALLOWEEN HOTEL」のコンセプトが誕生し、今では秋の定番イベントになっている。記念すべき20周年を迎える今年は、これまで以上にスケールアップした空間と、「20」という数字にかけた遊び心あふれる豊富なコンテンツを体験できる。開催期間は2026年10月1日～31日。

全長160mの「ピーマン通り」がハロウィン一色に

20周年を迎える今年は、八ヶ岳エリアの農家の協力のもと、全長160ｍのメインストリート「ピーマン通り」を、イベント期間中、約3,500個の本物のカボチャが彩る。さらに、20周年を祝し毎日20時には、「ハロウィンナイトラウンジ」がオープンし、個性豊かなモンスターがもてなす。カボチャで彩られた空間で、特別な夜の滞在を楽しめる。

20周年アニバーサリースイーツ&ドリンクが登場

ビュッフェ&グリルレストラン「YYgrill」では、時計の針が「毎時20分」を指すたびに、ホテルのパティシエとして働くモンスター「魔女パティシエ」が登場し、作りたてのパンプキンケーキを振る舞う演出でもてなす。

同レストランは宿泊者限定で、事前予約が必要。料金は大人6,200円、7～11歳4,340円、4～6歳3,100円、3歳以下は無料。パンプキンケーキはビュッフェ料金に含まれる。

魔女パティシエが提供するパンプキンケーキ

また、ピーマン通りのキッチンカーでは、20周年を記念した「アニバーサリーパンプキンラテ」(800円)に加え、秋に旬を迎える葡萄や無花果を使用した「ハロウィンチョコデニッシュ(2個セット)」(800円)を販売する。味覚からもハロウィンを楽しめる。

魔女パティシエと20個のミニスイーツが作れる

魔女パティシエと20個のミニスイーツが作れるリゾナーレキッズスタジオ

本格的なお菓子作りに挑戦できる「リゾナーレキッズスタジオ」には、ハロウィン期間限定の特別メニューが登場。20周年限定デザインのコックタイを身に着け、魔女パティシエと一緒にシュークリームやタルトなど20個のミニスイーツが作れる。コウモリやおばけ型のチョコレートをトッピングしたり、秋ならではのさつまいものクリームを絞ったりと、自由にアレンジできる。4歳～10歳の宿泊者限定で、料金は3,000円。