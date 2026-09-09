ブルボンは9月8日、ひとくちサイズの新作トリュフチョコレート「トリュフきなこラテ」(42g)を、全国の量販店やドラッグストアなどで発売した。

トリュフきなこラテ

同商品は、まろやかなミルクガナッシュをチョコレートで包み、表面に北海道産大豆のきなこパウダーをまぶしたトリュフチョコレート。口に入れるときなこのほんのり甘く香ばしい風味が広がり、ミルクガナッシュの甘みと合わさった優しい味わいを楽しめる。

78g商品も9月15日に発売する。価格はいずれもオープン。