ブルボンは9月8日、ひとくちサイズの新作トリュフチョコレート「トリュフきなこラテ」(42g)を、全国の量販店やドラッグストアなどで発売した。
同商品は、まろやかなミルクガナッシュをチョコレートで包み、表面に北海道産大豆のきなこパウダーをまぶしたトリュフチョコレート。口に入れるときなこのほんのり甘く香ばしい風味が広がり、ミルクガナッシュの甘みと合わさった優しい味わいを楽しめる。
78g商品も9月15日に発売する。価格はいずれもオープン。
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