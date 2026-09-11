バンダイの人気カプセルトイシリーズ「まちぼうけ」に、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』が「まちぼうけ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXの場合」(全4種・400円)として仲間入り。キャラクターたちやモビルスーツが、何かを待っているような独特のポーズで立体化され、作品の魅力を新たな視点で楽しめるアイテムです。

同シリーズならではのデフォルメ表現はもちろん、各キャラクターや機体の特徴も丁寧に再現。思わず写真を撮ってSNSで共有したくなる可愛らしさと、ファンなら思わずニヤリとしてしまう造形の両立が魅力です。デスクや棚に並べるだけで『GQuuuuuuX』の世界観を身近に感じられるコレクションアイテムとして注目を集めそうです。

2026年9月 第3週発売「まちぼうけ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXの場合」(全4種・400円)

「まちぼうけ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXの場合」発売情報

発売元：バンダイ

商品名：まちぼうけ 機動戦士Gundam GQuuuuuuXの場合

発売週：2026年9月 第3週

種類：全4種

価格：400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

アマテ・ユズリハ（マチュ）

小さなサイズながら存在感は抜群。ちょこんと座る姿が可愛らい仕上がりです。

髪色や制服など、マチュの特徴をしっかり押さえた造形にも注目。困っているようにも怒っているようにも見える表情やデフォルメ表現が光る、ファン同士で細かな再現ポイントを語りたくなるアイテムです。

ニャアン

マチュの隣に並べたくなる統一感のある造形のニャアンは、コレクションケースに飾るだけで作品愛が伝わりそうな存在です。

下がった眉毛はマチュよりも困っているよう? 下まつげまでしっかり描かれており、細部の造形へのこだわりを感じられそうです。

シュウジ・イトウ

マチュのマヴであるシュウジ・イトウも登場。手のひらサイズながら、しっかりとキャラクター性を感じられる造形が魅力。

3人の中でも一番うつむく確度が深く、上目遣いな造形に、まちぼうけシリーズらしい愛嬌をプラス。ファンならつい他のラインナップと並べて世界観を再現したくなります。

GQuuuuuuX（ジークアクス）

マチュが操縦する最新鋭のモビルスーツ「GQuuuuuuX（ジークアクス）」もまちぼうけに。モビルスーツが“待つ”というギャップがたまりません。デスクに置くだけで視線を集めそうな存在感です。

頭部の赤いツノや存在感のある肩回りなど、機体の特徴的なシルエットをコンパクトに再現。デフォルメされながらも各部のディテールが丁寧に表現されています。

全4種コレクション

今回、キャラクターとモビルスーツがラインナップに揃うことで「マチュとジークアクス」の組み合わせを飾れるのも本商品の魅力。まちぼうけシリーズならではの統一感によって、『GQuuuuuuX』の世界観をより身近に楽しめます。作品ファンならコンプリートを目指したくなるラインナップです。

SNSでの反響

「シュウちゃんかわいい」

「ジークアクスの隣に初代のまちぼうけを置きたい笑」

「マチュください」