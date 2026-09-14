俳優の中村ゆりさんが9月1日、直腸がんのため死去した。所属事務所のアルファエージェンシーが14日、発表した。44歳だった。葬儀は近親者、同事務所の俳優、スタッフで執り行ったという。

中村ゆりさん

所属事務所によると、中村さんは13年前にもがんを患っていた。当時、中村さんと事務所社長は「病名は、仕事の方々には余計な心配をおかけしてしまうので、言わないようにしましょう」と話し、公表せずに治療。その後寛解し、大好きな仕事を続けながら、検査も欠かさず受けていたという。

しかし、昨年1月に再びがんが見つかった。手術は成功したものの、術後に転移が判明。その時点で根治や寛解を目指すことは難しく、「がんとうまく付き合っていくための治療」を続けながら、より長く、生き生きと良い人生を歩むことを目指していた。

中村さん自身も病気について熱心に勉強し、主治医からも仕事を続けることを勧められていたという。

今年7月には、腸閉塞のため出演予定だった2027年1月放送のNHKドラマ10『デンジャラス』を降板。事務所は当時、「活動を再開するべく治療と回復に努めております」と説明していた。

その後、復帰に向けて回復に努めていた8月、再び腸閉塞を発症し、突然「余命わずか」と告知を受けた。

事務所によると、中村さんはその状況にも落ち着いて向き合い、「美しく優しさにあふれた笑顔を絶やさず」、家族や近しい人たちとともに最後の時間を大切に過ごしたという。

「彼女の30代、40代は病とたたかい、持ち前の強い気力で乗りきることも多い日々でしたが、素敵な出会いと幸せ、充実もまたたくさんありました」と振り返り、「これまであたたかく応援してくださったファンの皆さま、お世話になりましたスタッフ、共演者の皆様に改めて心より感謝申し上げます」と謝意を示した。

中村さんは大阪府出身。歌手活動を経て2003年に俳優として活動を開始し、2007年公開の映画『パッチギ! LOVE＆PEACE』でヒロインを演じ注目を集めた。その後も映画、ドラマ、舞台など幅広く活躍。近年は『市子』『鬼平犯科帳』シリーズ、ドラマ『119エマージェンシーコール』などに出演していた。

事務所発表全文

9月1日 中村ゆりが直腸がんのため永眠いたしました。生前のご厚誼に感謝いたしますとともに謹んでお知らせ申し上げます。

近親者、弊社俳優とスタッフで葬儀を済ませましたことをご報告いたします。

中村ゆりは、13年前にもがんを患いました。その時、社長と彼女は、｢病名は、仕事の方々には余計な心配をおかけしてしまうので、言わないようにしましょう｣と話し、その後寛解、元気に大好きな仕事を続け、検査も欠かさずに受けておりました。

しかし昨年1月再びがんが見つかり、手術は成功したものの、術後に転移が見つかりました。その時点で根治・寛解を目指すことは難しく、がんとうまく付き合っていくための治療を続けながら、より長く、生き生きと良い人生を歩むことを目指すことになりました。

彼女はこの病気についてとても熱心に勉強し、主治医からも仕事を続けることを勧めていただいておりました。

しかし、今年8月、復帰に向け回復に努めていた中、再び腸閉塞を起こし、突然余命わずかと告知を受けました。

彼女は落ち着き、美しく優しさにあふれた笑顔を絶やさず、ご家族や近しい方々と共に最後の時を大切に過ごすことができました。

彼女の30代、40代は病とたたかい、持ち前の強い気力で乗りきることも多い日々でしたが、素敵な出会いと幸せ、充実もまたたくさんありました。

これまであたたかく応援してくださったファンの皆さま、お世話になりましたスタッフ、共演者の皆様に改めて心より感謝申し上げます。

尚、ご遺族への取材や、自宅周辺での撮影は一切ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。