WOWOWは、25周年を迎えて3日間開催となった『SUMMER SONIC 2026』の放送・配信アーティストを発表した。9月27日(12:00～)にハイライト番組を放送・配信し、10月には東京会場3日間の模様を独占放送・配信する。

『SUMMER SONIC 2026』(C)SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.

THE STROKES、Ado、L’Arc-en-Cielらをピックアップ

9月27日にWOWOWライブ、WOWOWオンデマンドで届ける『SUMMER SONIC 2026 HIGHLIGHTS』では、8月14～16日にZOZOマリンスタジアム、幕張メッセで開催された東京会場のステージから、注目アーティストのパフォーマンスをピックアップする。

放送・配信アーティストは、THE STROKES、Ado、L’Arc-en-Cielをはじめ、ALEX WARREN、BABYMETAL、BE:FIRST、BINI、CARÍN LEÓN、CRYSTAL WATERS、ELMIENE、.ENDRECHERI.、FKA TWIGS、HANA、羊文学、JADE、JAMES FAUNTLEROY、JAMIROQUAI、JENNIE、KASABIAN、KESHI、LE SSERAFIM、MAN WITH A MISSION、中島健人、サカナクション、STEVE LACY、Suchmos、Travis Japan、WEST.。

番組は放送・配信終了後から30日間、アーカイブ配信される。

10月は東京会場3日間を独占放送・配信

10月には、『SUMMER SONIC 2026』の東京会場DAY-1、DAY-2、DAY-3をそれぞれ独占放送・配信する。

『SUMMER SONIC 2026 DAY-1』は10月24日(10:00～)、『SUMMER SONIC 2026 DAY-2』は同25日(10:00～)、『SUMMER SONIC 2026 DAY-3』は同31日(15:00～)、いずれもWOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信される。

DAY-1はTHE STROKESを筆頭に、アイナ・ジ・エンド、BABYMONSTER、FKA TWIGS、JENNIE、女王蜂、KASABIAN、MAN WITH A MISSION、WEST.らがラインナップ。

DAY-2にはAdoをはじめ、BE:FIRST、電気グルーヴ、GENERATIONS、HANA、羊文学、MAZZEL、中島健人、サカナクション、Saucy Dogらが登場する。

DAY-3はL’Arc-en-Cielをはじめ、amazarashi、Ave Mujica、BABYMETAL、.ENDRECHERI.、JAMIROQUAI、きゃりーぱみゅぱみゅ、LE SSERAFIM、Suchmos、Travis Japan、TWS、WANIMA、YUKIらのパフォーマンスを届ける。

マリンステージ、マウンテンステージ、ソニックステージ、パシフィックステージで繰り広げられたライブに加え、8月のライブ配信にはなかったビーチステージの模様も放送・配信される。