15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース 芸能人アレルギー大検証 2時間スペシャル』(21:00～)では、身近なものに潜む恐ろしいアレルギーの事例を紹介する。

美容のため韓国へ…帰国後に顔が腫れ上がる

VTRでは、身近なものに潜む恐ろしいアレルギーを紹介する。

美容のために韓国を訪れたある女性。ところが帰国後、顔が腫れ上がり、さらには呼吸困難に陥ってしまう。美を追求していた女性の身に、一体何が起きたのか。彼女を襲った恐ろしいアレルギーの正体に迫る。

さらに、ある街では漁師たちの多くが、ある食べ物によってアレルギー症状を発症。なぜこの街では同じアレルギーを持つ漁師が多いのか。その謎を解明した一人の医師が、患者たちの共通点から驚きの原因にたどり着く。

また、楽しい家族旅行の最中、突然娘の体に異変が起きたケースも。食べ物には気をつけていた少女を襲った、意外な危険が明らかになる。

ACEes、メンバー全員でアレルギー検査

スタジオには、ACEesの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我がメンバー全員で登場。番組恒例のアレルギー検査に初挑戦する。

「犬と猫、ハウスダストのアレルギー」に自覚症状があるという浮所は、検査の結果、心配していた大好きな食べ物に陽性反応が出てショック。さらに、今後注意が必要な食べ物も判明する。

那須は、納豆や大豆、米などアレルギーが多かったという幼少期を回想。現在は「花粉症、犬と猫、ナッツ」が気になるというが、自覚のなかった意外な項目に陽性反応が出て「ヤバい」と真剣に結果を見つめる。

一方、深田は自覚症状について「ないです!」と自信満々に即答するが、検査では予想外の結果が待ち受ける。

岡崎紗絵「エビとカニ」を食べ過ぎて…

岡崎紗絵は「エビとカニ」に自覚するアレルギーがあり、「食べ過ぎてなっちゃったタイプなので」と告白。エビ由来の化粧品にも注意しているというが、検査では甲殻類以外にも思わぬ反応が出る。

8年前に同番組でアレルギー検査を受け、50項目中37項目に陽性反応があった佐藤仁美も再び検査に挑戦。「カニは出ないと思う! 全く食べてないです」と食生活への注意を明かすが、その結果にスタジオからは「うわー! すごい!」と驚きの声が上がる。

さらに、ゲストが「どうしてもやめられない食べ物」についてトーク。作間は「とにかく甘いものが好き」といい、撮影が長引く際には糖分補給のため“砂糖を直に食べる”ことがあると明かす。佐藤龍我は、1日に5～6個食べるほど「卵が大好き!」と、お気に入りの食べ方を紹介する。

【編集部MEMO】

ACEesは、2025年2月に結成されたジュニアの5人組グループ。メンバーは浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我。結成発表と同時に『ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE』の開催が発表され、2026年には『ACEes Arena Tour 2026 “V”』を展開するなど、ライブ活動を中心に存在感を高めている。メンバーそれぞれがドラマ、映画、バラエティなどでも幅広く活動している

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