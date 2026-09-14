ロサンゼルス五輪出場権を懸けた大一番に、多くの視線が集まった――。13日にフジテレビ系で生中継された『買取大吉バレーボールアジア選手権2026男子決勝 日本×イラン』の番組平均視聴率が、個人全体で9.8％を記録し、今年放送されたフジテレビの番組で最高となったことが14日、分かった。コア(13～49歳)は7.8％、世帯は14.2％だった。

W杯日本×ブラジルを1.6ポイント上回る

6月29日深夜に生中継された『FIFAワールドカップ2026 ベスト32 日本×ブラジル』は個人8.2％で、これを1.6ポイント上回り、フジの今年最高数値となった。

『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』は、優勝チームに2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられる大会。男子日本代表はキャプテンの石川祐希選手、高橋藍選手らを擁し、福岡・北九州市立総合体育館で行われた大会に臨んだ。

予選ラウンドを勝ち上がった日本は、準々決勝でインド、準決勝で韓国をいずれもストレートで撃破。決勝では、ロサンゼルス五輪への最短ルートとなる切符とアジア王者の座を懸けて強豪イランと激突し、ここもストレート勝ちで五輪出場を決めた。

テレビ欄には「最高のさきへ 夢をつかめ!」

フジテレビは今大会、日本戦をゴールデン帯で地上波独占中継。決勝当日の新聞テレビ欄には、「最高のさきへ 夢をつかめ!」と“縦読みメッセージ”を掲載し、決戦に臨む日本代表を後押ししていた。

大会の中継キャッチコピー「駆けあがれ『最高の先へ!』」も、石川選手、高橋選手、西田選手、エバデダン・ラリー選手ら日本代表選手が意見を出し合って決定したもの。五輪出場権が懸かった大一番への関心の高さが、視聴率にも表れる結果となった。

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。