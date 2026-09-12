JR西日本は、博多総合車両所で10月11日に開催される「新幹線ふれあいデー」に合わせ、同日の博多南線で一部時間帯に臨時列車を運転すると発表した。「会場周辺には駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください」とのこと。

山陽新幹線の車両基地である博多総合車両所の公開イベント「新幹線ふれあいデー」は10月11日10～16時に開催。JR西日本の「ドクターイエロー」と500系の車両展示も予定しており、いずれも博多総合車両所「新幹線ふれあいデー」での登場は今年で最後になるという。

「新幹線ふれあいデー」の開催当日、会場最寄り駅の博多南駅を発着する博多南線の列車を増発。下りは8～10時台に計4本の臨時列車(博多駅8時36分発・8時58分発・9時38分発・10時33分発)を設定し、同時間帯に博多駅を発車する列車を通常ダイヤの3本(毎時1本)から7本(毎時2～3本)に増やす。上りは14～16時台に計5本の臨時列車(博多南駅14時9分発・15時0分発・15時25分発・16時0分発・16時25分発)を設定。同時間帯に博多南駅を発車する列車を通常ダイヤの3本(毎時1本)から8本(毎時2～3本)に増やし、乗車機会の拡大を図る。

なお、博多南線の列車はすべて特急列車として運転されるため、利用の際、乗車券の他に自由席特急券(130円)が必要。「ICOCA」「SUGOCA」などの交通系ICカードは利用できない。イベント開催に伴う混雑が予想され、「博多駅・博多南駅の混雑状況によって、駅の入場制限等を実施する可能性があり、ご希望の列車にご乗車いただけない場合がございます」とJR西日本。「混雑緩和のため、事前にお帰りのきっぷもお買い求めください」としている。