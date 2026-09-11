ファミリーマートは9月10日、スタイリスト・ファッションディレクターの長谷川昭雄氏が手がける「A.H」とのコラボレーション商品を、ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で発売した。全国のファミリーマートでは9月16日から順次発売する。

長谷川昭雄氏とのコラボレーション商品

今回のコラボレーションは2度目。前回好評だったビッグTシャツをアップデートしたほか、ルーズソックス、開襟 半袖 ビッグシャツ、ルーズパンツの4アイテムを展開する。

「ビッグTシャツ」は1,998円、ビッグシルエットで展開

「ビッグTシャツ」(1,998円)は、男女兼用のビッグサイズTシャツ。

コンビニエンスウェアの代表的なアイテムである無地のアウターTシャツを、「A.H」らしいビッグシルエットで表現し、前身頃に「A.H」のロゴを小さくあしらった。カラーはしろ、ネイビーの2色。サイズはONE SIZE(XXL相当)。

ビッグTシャツ 1,998円

「ルーズソックス」は程よいリラックス感、798円で登場

「ルーズソックス」(798円)は、程よいリラックス感が出るように甘く編んだアイテム。足底はパイル編み仕様とし、履き心地にもこだわった。

つま先部分には、左に「A」、右に「H」を編みで表現。足底にはWネームのラバープリントをあしらった。カラーはしろ、ネイビーの2色で、サイズは22-25cm、25-28cm。

ルーズソックス 798円

「開襟 半袖 ビッグシャツ」は3,990円、パンツとのセットアップも

「開襟 半袖 ビッグシャツ」(3,990円)は、綿100%の高密度サテン素材を使用したビッグシルエットの開襟シャツ。

第一ボタンを留められる仕様で、さまざまな着こなしが可能。前身頃には「A.H」のロゴを小さくあしらった。同素材の「ルーズパンツ」とセットアップで着用できる。カラーはネイビー、サイズはM、L。

開襟 半袖 ビッグシャツ 3,990円

「ルーズパンツ」は裾を絞れるビッグシルエット、3,990円

「ルーズパンツ」(3,990円)は、綿100%の高密度サテン素材を使用したビッグシルエットのパンツ。

腰ポケットは深めのスラッシュポケットとし、ウエストゴムとスピンドルでずれ落ちにくい仕様。裾を絞ることもでき、さまざまな着こなしが可能だという。左身頃に「A.H」のロゴを小さくあしらっており、同素材の「開襟 半袖 ビッグシャツ」とセットアップで着用できる。カラーはネイビー、サイズはM、L。

ルーズパンツ 3,990円

ファミマオンラインでの販売期間は9月10日10時から9月28日23時59分まで。商品の受取期間は10月9日10時から10月22日23時59分までとなる。ビッグTシャツ、ルーズソックスは約13,500店舗、開襟 半袖 ビッグシャツ、ルーズパンツは約12,300店舗で展開する。

なお、一部地域や店舗では取り扱いがない場合があり、店舗によって取り扱い数量も異なる。また、地域によって価格や発売日、仕様などが異なる場合がある。