ファミリーマートは9月15日、「ポケモン GO」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

「パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のファミマル商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ3つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。対象商品にはショーカードが付いている。

スタンプ付与期間は2026年9月15日～10月5日、参加券の受取期間は9月15日～10月9日。

ショーカード

パートナーリサーチでは、ゲーム内のタスクをクリアする毎に道具を獲得できるほか、「セビエ」「ユキハミ」などのポケモンと出会える。タスクをクリアすると「クチート」と出会うことができ、「メガクチート」への進化に必要な「メガエナジー」300個も獲得できる。さらに、ファミリーマートのパートナーリサーチ参加者限定で、期間中にポケストップやジムを回した際にもらえる道具の量が2倍になる。

スタンプ6個で仙台・東北イベントのチケットが当たる

さらに、スタンプ6個と交換で、11月6日～8日に開催される「Pokémon GO ワイルドエリア:仙台・東北」のチケットが抽選で200名に当たるキャンペーンにも応募できる。応募時に、11月7日または8日のいずれかの開催日を選択できる。応募期間は9月15日～10月9日。

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