資さんうどんは9月17日から、長年親しまれている「貝汁」の並サイズの3倍のあさりが入った「特盛サイズの貝汁」のほか、「海老天盛り貝汁定食」「海老天丼貝汁セット」を期間限定で販売する。

資さんうどんの貝汁

資さんうどんで愛される「貝汁」に新メニュー

「貝汁」は、あさりの旨味が溶け込んだ昆布と鰹の出汁に米みそを合わせたメニュー。資さん発祥の地である北九州の店舗を中心に、長年親しまれているという。

「特盛サイズの貝汁」(530円)は、並サイズの3倍のあさりが入った一杯。あさりを心ゆくまで楽しみたい人に向けたメニューとなっている。

特盛サイズの貝汁 530円

「海老天盛り貝汁定食」(1,139円)は、大盛サイズの貝汁、海老天盛り、ライス(中)のセット。海老天盛りには海老2尾、かぼちゃ、イカ、オクラが入る。

海老天盛り貝汁定食 1,139円

「海老天丼貝汁セット」(1,119円)は、大盛サイズの貝汁と海老天丼のセット。海老天丼には海老2尾、かぼちゃ、イカ、オクラが入る。

海老天丼貝汁セット 1,119円

定番メニューの「貝汁ライス」(591円)は、大盛サイズの貝汁とライス(中)のセット。

貝汁ライス 591円

販売は全国の資さんうどん店舗で行うが、ららぽーとTOKYO-BAY店では貝汁商品を提供しない。また、10月15日以降にオープンする新店舗では期間限定の貝汁商品を提供しない。なお、価格は販売地域によって異なる。貝汁商品は持ち帰りには対応しない。